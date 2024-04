7 Days to Die esce dall’Early Access dopo ben dieci anni

Più di dieci anni fa, nel lontano 2013, The Fun Pimps lanciava su PC il suo titolo survival a tema zombie, 7 Days to Die, attraverso l’Accesso Anticipato di Steam. Da allora, il gioco ha continuato a evolversi e ad accogliere migliaia di giocatori, rimanendo costantemente in fase di sviluppo anticipato. Tuttavia, dopo più di un decennio, arriva finalmente il momento tanto atteso: il gioco si prepara a lasciare l’Accesso Anticipato per debuttare nella sua versione 1.0.

L’annuncio di questo importante passaggio è stato dato dagli sviluppatori attraverso un video condiviso su YouTube, nel quale promettono di continuare a supportare 7 Days to Die con nuovi investimenti finanziari e una serie di aggiornamenti destinati ad arricchire e rinnovare l’esperienza di gioco. Il team ha già delineato una roadmap di contenuti futuri, che includono il supporto per il Workshop di Steam, l’introduzione di una Modalità Storia e l’arrivo della fazione dei Banditi. Tra i contenuti più imminenti figurano:

Veicoli completamente ridisegnati

Sfide inedite per i giocatori

Un nuovo sistema Gore per gli zombie

Nuove tipologie di non morti

Miglioramenti generici al gameplay

Per celebrare il raggiungimento di questo importante traguardo, il gioco sarà in sconto fino a lunedì 29 aprile. Inoltre, i sostenitori del progetto su Kickstarter, che hanno supportato il titolo oltre 11 anni fa, riceveranno le ricompense promesse in segno di gratitudine.

Caratteristiche del gioco:

Con più di 16 milioni di copie vendute, 7 Days ha definito il genere survival con un sistema di creazione e contenuti per la costruzione di mondi senza rivali. Ambientato in un brutale e spietato mondo apocalittico invaso dagli zombi, 7 Days è un gioco open world e un mix originale di sparatutto in prima persona, survival horror, tower defense e gioco di ruolo. Offre combattimento, creazione, saccheggio, estrazione, esplorazione e crescita del personaggio in un modo che ha scatenato una risposta entusiasta nei fan di tutto il mondo. Gioca al GDR sandbox survival zombie definitivo nato per primo. Navezgane ti aspetta!