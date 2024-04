Pokémon GO: nel gioco nuove mappe e biomi, più realistici

Niantic Inc., software-house californiana e leader nello sviluppo di tecnologie AR, dopo aver rivoluzionato l’aspetto degli Avatar dei giocatori di Pokémon GO presenta ora il nuovo look generale del gioco, con immagini rinnovate che si adattano dinamicamente all’ambiente reale in modo divertente ed accurato: la mappa si adatta all’ambiente e alle stagioni del mondo reale.

Le modifiche visive includono inoltre l’inclusione di edifici, colline, montagne ed elementi ambientali migliorati. Tutti gli update sono visibili nella mappa del gioco, nella schermata degli incontri Pokémon e nella schermata delle battaglie degli allenatori. Le immagini cambiano a seconda del bioma in cui si trova l’Allenatore. I biomi sono ambienti diversi come foreste, spiagge, montagne e città. I biomi non hanno un impatto solo sull’aspetto, ma anche sui Pokémon che appariranno in quell’ambiente. I Pokémon originari della regione di Kanto compariranno in biomi specifici, ma si sa che appariranno anche al di fuori di tali biomi in particolari eventi speciali o stagioni di Pokémon GO. Tenete gli occhi aperti su questi biomi per scoprire quali altri Pokémon potrebbero apparire lì.

Dalle 10:00 PDT di lunedì 22 aprile 2024 alle 20:00 PDT di giovedì 9 maggio 2024 sarà attivo Alla riscoperta di Kanto, nuovo evento globale. Immergetevi ancora di più nel mondo di Pokémon GO con un look completamente nuovo. I Pokémon scoperti in origine nella regione di Kanto appariranno in biomi specifici, anche se è noto che appaiono al di fuori di questi biomi durante determinate stagioni di Pokémon GO o eventi speciali. Collaborate con altri Allenatori e Allenatrici per trovare quanti più tipi di biomi possibile. Questi i bonus:

PE extra per una serie di Pokéstop visitati in sette giorni consecutivi.

PE extra per una serie di Pokémon catturati in sette giorni consecutivi.

I livelli di amicizia aumenteranno più rapidamente del normale aprendo pacchi amicizia, scambiando Pokémon o lottando insieme in raid, Palestre o sfide Allenatore.

Maggiori possibilità di incontrare Bulbasaur, Charmander e Squirtle cromatici nei loro rispettivi biomi.