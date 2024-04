Dead Island 2 è infine disponibile su Steam

L’attesa è finita: Dead Island 2, l’action RPG in prima persona che ha venduto milioni di copie, è ora disponibile su Steam. I giocatori possono esplorare una Los Angeles iconica e intrisa di sangue, inondata da un’infezione zombie, incontrando personaggi davvero sopra le righe e uccidendo innumerevoli nemici con dettagli squisitamente truculenti. Oltre al gioco completo su Steam, gli utenti potranno acquistare tutti i DLC attualmente pubblicati – Haus e l’appena pubblicato SoLA – oltre a pacchetti armi, cosmetici aggiuntivi per i personaggi e il pass di espansione.

Per saperne di più: https://store.steampowered.com/app/934700/Dead_Island_2/

La storia: Un virus letale si sta diffondendo a Los Angeles, trasformando i suoi abitanti in famelici zombie. La città è in quarantena e i militari si sono ritirati. Morso, infetto, ma immune al virus, impara a sfruttare lo zombie che è in te. Solo tu, e la manciata di altri spavaldi individui che per caso sono resistenti all’agente patogeno, tenete in bilico il futuro di Los Angeles (e dell’umanità).

