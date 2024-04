God of War Ragnarök Valhalla, un video ufficiale rievoca la leggenda di Týr

Presentato per la prima volta in God of War (2018) come figura leggendaria, il ruolo di Týr nella saga norrena si è evoluto da quello di mito a quello di mentore in God of War Ragnarök Valhalla. Celebrando il sesto anniversario di God of War (2018), i co-director del DLC Bruno Velazquez e Mihir Sheth parlano di come la lore di Týr come viaggiatore del mondo nel primo gioco norreno abbia ispirato i suoi stili di combattimento in Valhalla… e altro ancora!

Questa la sinossi del celebre gioco PlayStation God of War Ragnarök:

Domina te stesso. Per scoprire i misteri che si celano al suo interno, Kratos deve addentrarsi nel Valhalla e affrontare sfide per il corpo e per la mente. Accompagnato solamente da Mimir, Kratos parte per un viaggio estremamente personale e riflessivo che lo spinge a dominare il corpo e la mente attraverso le sfide che il Valhalla gli propone, in un’avventura rigiocabile che unisce il tanto apprezzato sistema di combattimento di God of War Ragnarök con nuovi elementi ispirati al genere roguelite.

