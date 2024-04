Street Fighter 6: due nuovi videotutorial e un video dimostrativo

Jammerz e F-Word, sul canale YouTube ufficiale di Street Fighter 6, sono protagonisti di due video esplicativi in cui spiegano il concetto di “punish”, la terminologia relativa e le sue applicazioni. In più, un video che mostra i cosiddetti “Comandi moderni” applicati al moveset di Ryu. Ricordiamo che Street Fighter 6 è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Sinossi del gioco:

Con Street Fighter 6 potrete dimostrare le tue abilità in giro per il mondo, mentre viaggiate alla ricerca della vostra forza. Campioni non si nasce, lo si diventa. Anche il più forte dei lottatori ha dovuto compiere i primi passi. Ora tocca a voi accettare la sfida ed elevare il vostro gioco al livello successivo. Il mondo di Street Fighter 6 è incentrato sulla cultura della strada. Dai graffiti, alla musica che rimbomba nel tumulto dei quartieri, fino al combattimento stesso. Grazie alla nuova qualità grafica, potrete inoltre sperimentare una dimensione fisica ancora più accurata. Tuffatevi in battaglia contro altri giocatori. Lasciatevi trasportare da un ritmo che non si ferma mai. Vestite i panni di lottatori leggendari e nuove promesse come Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Kimberly e molti altri in quest’ultima edizione, dove ogni personaggio è caratterizzato da nuovi e sorprendenti restyling e da esaltanti sequenze cinematiche.