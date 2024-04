Atlus Fes 2024: svelato il periodo dell’evento

ATLUS ha annunciato il suo primo evento di festival su larga scala per i fan: chiamato ATLUS Fes 2024, si terrà l’8 e il 9 giugno presso Bellesalle Akihabara a Tokyo. Sarà aperto a tutti gratuitamente, avrà luogo dalle 10:00 alle 18:00 JST ogni giorno (dalle 3:00 alle 11:00 in Italia) e offrirà demo giocabili di Metaphor: ReFantazio e Shin Megami Tensei V: Vengeance, insieme a rivendite di merchandise, mostre e spettacoli sul palco. Si è precisati che non verranno rivelati nuovi titoli durante l’evento: naturalmente in molti si aspettavano un teaser di Persona 6!

Per quanto riguarda Shin Megami Tensei V: Vengeance, è stato pubblicato il trailer “The Sacrifice” insieme a nuovi dettagli sul gioco. È possibile effettuare preordini fisici per PlayStation 5, Xbox Series / Xbox One e Switch, mentre i preordini digitali sono disponibili per PlayStation 5 e PlayStation 4 tramite PlayStation Store, Xbox Series e Xbox One tramite Microsoft Store, e per PC tramite Steam e Microsoft Store. I preordini digitali per Switch saranno aperti in un secondo momento.

Per Metaphor: ReFantazio, è stata annunciata la Collector’s Edition fisica, che includerà una custodia in acciaio, un libro d’arte, la colonna sonora ufficiale del gioco, spille metalliche Homo Tenta, un foglio di adesivi e una mappa in tessuto del Regno di Euchronia. Inoltre, il pacchetto includerà codici DLC per vari costumi aggiuntivi e brani musicali di sottofondo, insieme a codici per tutti i bonus preordine.