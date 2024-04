Metaphor ReFantazio: nuovo trailer, data d’uscita e Collector’s Edition

Atlus ha tenuto una diretta speciale in cui gli sviluppatori hanno parlato del loro prossimo grande GDR fantasy, Metaphor ReFantazio. Katsura Hashino, direttore dello Studio Zero (Persona 3, 4 e 5, Shin Megami Tensei III – Nocturne), ha presentato in anteprima inedita il gameplay in 30 minuti di video. In quella mezz’ora, Hashino-san ha mostrato diverse parti del gioco offrendo agli spettatori una grande quantità di dettagli intriganti e rivelando loro la visione creativa e le fonti d’ispirazione del team di sviluppo.

Una delle maggiori sorprese dello stream è stata l’annuncio della data d’uscita del gioco: l’11 ottobre 2024. Il viaggio narrato da Hashino-san ha condotto gli spettatori attraverso una serie di location del gioco, da grandi città a corsi d’acqua sotterranei, e ha permesso loro di conoscere meglio i personaggi e le meccaniche di gioco. L’elemento chiave per attraversare il vasto mondo di Metaphor: ReFantazio è il “trasvettore”, un veicolo che funge da base e quartier generale del giocatore.

Il nuovo trailer, “La Prova del Re”, che illustra la storia e le sfide del gioco, è disponibile qui, e in calce lasciamo invece l’intero reel della presentazione.

In Metaphor: ReFantazio, i giocatori scriveranno il proprio destino e supereranno la paura esplorando un mondo fantasy diverso da qualsiasi altro. Metaphor ReFantazio arriverà l’11 ottobre 2024 su Xbox Series X|S, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 e Steam. I pre-ordini fisici sono ora disponibili, inclusa una speciale Collector’s Edition fisica. Le versioni digitali per il mercato occidentale e i rispettivi pre-ordini verranno annunciati in seguito. Per ulteriori informazioni, per effettuare il pre-ordine del gioco fisico o per aggiungere alla lista dei desideri la versione digitale, visitate metaphor.atlus.com (anche se attualmente per l’Europa non sono listati rivenditori specifici).

Contenuti della Collector’s Edition di Metaphor ReFantazio:

Gioco base

Artbook

Colonna sonora

Spille metalliche Homo Tenta

Adesivi

Steelbook

Mappa in tessuto del Regno di Euchronia

ATLUS 35th Digital History Book

ATLUS 35th Digital All-Time Best Soundtrack

Costumi e musica di battaglia

Bonus pre-ordine di Metaphor: ReFantazio:

Set forziere ESP archetipo

10x Incenso eroico (aumenta ESP archetipo di 100)

5x Frutto eroico (aumenta ESP archetipo di 500)

Pacchetto viaggio dell’avventuriero

30.000 reeve (valuta di gioco)

5x Rimedio costoso (ripristina 200 PS di un alleato)

5x Rimedio di rinascita (rianima un alleato)

3x Pane magico (ripristina gradualmente i PM nei dungeon)

2x Pane nero raffermo (infligge 300 danni universali a un nemico)