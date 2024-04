Genshin Impact: arriva oggi Arlecchino, ecco il suo character trailer

La più recente iterazione di Genshin Impact, la versione 4.6 intitolata “Ardono i due mondi, luce nella notte cremisi”, farà il suo debutto oggi, 24 aprile, portando con sé una novità epocale per i giocatori: l’introduzione di Arlecchino, il quarto dei tanto discussi Messaggeri dei Fatui, sia come personaggio arruolabile che come boss settimanale. In questo aggiornamento, il mondo di Teyvat rivelerà finalmente una nuova area esplorabile, Fontaine, mentre Inazuma offrirà un’esperienza unica con un nuovo gioco musicale curato da Itto.

Hoyoverse ha recentemente rilasciato il character trailer “Arlecchino: Lullaby”, approfondendo il passato di Peruere e mostrando un’anteprima delle abilità in combattimento di Arlecchino, il cui nome è ormai sulla bocca di tutti i fan del gioco. Questo nuovo materiale non solo offre uno sguardo più approfondito sulle capacità di combattimento della quarta Messaggera dei Fatui, ma ci permette anche di immergerci nei suoi pensieri riguardo alla situazione attuale all’interno della “Casa del Focolare”. Per i dettagli completi sul personaggio, vi invitiamo a consultare le risorse ufficiali.

Durante le notti gelide, spesso i bambini giocano davanti al focolare. Poi, quando il fuoco nel soggiorno si spegne, tornano nelle loro stanze a dormire. Nessuno canta loro la ninna ninna, ma non ha importanza, perché non temono più gli incubi.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC, dispositivi mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. A seguire, una panoramica delle abilità:

Attacco normale: esegue fino a 6 colpi di lancia consecutivi.

Attacco caricato: consuma una quantità fissa di resistenza, scattando verso un avversario vicino e colpendo una volta. Tenendo premuto questo pulsante, Arlecchino consumerà resistenza e si impegnerà in un massimo di 5 secondi di movimento ad alta velocità.

Maschera della Morte Rossa: quando Arlecchino ha un Legame della Vita pari o superiore al 30% dei suoi HP massimi, entrerà nello stato “Maschera della Morte Rossa”, dove i suoi attacchi Normali, Caricati e in tuffo verranno convertiti in DMG Pyro. Questo non può essere sovrascritto. Quando si trova nello stato “Maschera della Morte Rossa”, gli attacchi normali di Arlecchino infliggeranno DAN extra agli avversari in caso di colpo che scalano il suo ATK moltiplicato per un certo rapporto della sua attuale percentuale di Bond of Life. Ciò consumerà il 7,5% dell’attuale Bond of Life.