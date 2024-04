Doctor Who The Edge of Time arriva su PS VR2: ecco il trailer di lancio

Preparatevi a lanciarvi in un’avventura epica per salvare l’universo nei panni del Dottore: Doctor Who The Edge of Time arriva finalmente su PS VR2, come testimoniato dal trailer di lancio ufficiale. Un nuovo misterioso nemico minaccia di distruggere l’universo e solo tu puoi fermarlo! Armati di cacciavite sonico, i giocatori dovranno affrontare rompicapi e i classici mostri, ed esplorare nuovi mondi in una missione alla ricerca del Dottore e sconfiggere la forza che minaccia di distruggere il tessuto della realtà.

Caratteristiche principali:

– Pilota il TARDIS: qlleati col Dottore e viaggia attraverso lo spazio e il tempo a bordo del nuovo TARDIS, direttamente dalle ultime serie.

– Intrattenimento coinvolgente: vivi il mondo di Doctor Who come mai fatto prima e interagisci con i portentosi strumenti come il cacciavite sonico.

– Autenticità: la voce è quella originale del Tredicesimo Dottore, impersonata da Jodie Whittaker.

– Licenza ufficiale della BBC Studios: musiche, set, arredi scenici e sequenze originali della serie e gli easter egg di Doctor Who.

– Mostri classici e nuovi: affronta i classici nemici, tra cui i Dalek, e scontrati con mostri inediti tutti da scoprire.