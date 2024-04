Indika: trailer e prime info sul singolare gioco narrativo di Odd Meter

In mezzo a una crescente curiosità attorno a Indika – un’avventura narrativa d’arte incentrata su una suora che lotta con la voce del diavolo dentro di lei – il publisher, 11 bit studios, e lo sviluppatore, Odd Meter, approfondiscono l’essenza esistenziale del gioco con il rilascio dell’ultimo trailer. Programmato per il lancio a maggio su PC e console, Indika esplora temi di scoperta di sé e cosa facciamo noi, come esseri umani, quando abbiamo un conflitto interno delle nostre convinzioni.

Intraprendendo una missione per consegnare una lettera significativa, Indika si trova costretta ad affrontare le fondamenta stesse della sua fede. La sua dedizione a una causa più grande di sé stessa è stata un sacrificio volontario? Questo squilibrio deliberato non solo plasma la sua narrazione ma influisce anche sulle vite di coloro che la circondano. Infatti, l’ingiustizia intrinseca della vita stessa spinge alla riflessione – non è questa una verità che possiamo tutti riconoscere?

Traguardando ispirazioni da autori cinematografici come Lanthimos, Aster e Aronofsky, così come da luminari letterari come Bulgakov, Dostoevskij e Gogol, INDIKA intreccia la sua trama con un tessuto di fili disorientanti e dibattiti filosofici tra i suoi personaggi. L’attenzione meticolosa ai dettagli negli stili architettonici e nel patrimonio religioso cattura autenticamente l’atmosfera dei tempi devoti al timore di Dio in cui è ambientato il gioco, invitando i giocatori a contemplare i suoi temi profondi piuttosto che cercare una semplice distrazione.

Al suo cuore, Indika è un gioco d’avventura in terza persona che combina esplorazione, enigmi ambientali e platform. È previsto il lancio il 2 maggio per PC, e più avanti quel mese sulle console (PS5, XSX|S). Una parte dei ricavi generati dal titolo sarà devoluta in beneficenza per aiutare i bambini colpiti dalla guerra in Ucraina.