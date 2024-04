Best Movie Comics and Games: date e ospiti dell’evento edizione 2024

Si arricchisce la lista degli ospiti della terza edizione di Best Movie Comics and Games, evento di riferimento della cultura pop per tutti gli appassionati di fumetti, cinema, serie tv, cosplay, videogames, giochi da tavolo, anime e tanto altro, in programma a Milano sabato 8 e domenica 9 giugno presso gli spazi di Superstudio Più (in via Tortona 27), con una pre-apertura serale prevista per venerdì 7 giugno al The Space Vimercate. La manifestazione, prodotta e organizzato da Best Movie, testata di riferimento per il cinema e l’entertainment pubblicata da Duesse Communication, con la direzione artistica di Giorgio Viaro (responsabile editoriale della rivista) e Paolo Sinopoli, promette per questa terza edizione un programma di panel e appuntamenti davvero esplosivi.

Accanto ai nomi già annunciati, tra cui Chiara Iezzi e Salvatore Esposito, entrambi premiati con il Best Movie Icon Award, Zerocalcare, Leo Ortolani, autore del poster di questa edizione, Giorgio Vanni, Emanuela Pacotto e Renato Novara, apprezzati doppiatori e inconfondibili voci di One Piece, che dialogheranno in un panel sulla loro carriera e sul celeberrimo franchise che quest’anno compie 25 anni, si aggiungono al programma alcuni dei nomi più interessanti dello spettacolo e dell’intrattenimento italiano.

A partire da due giovanissimi artisti, che saranno premiati con il Best Movie Award per il Personaggio Maschile e Femminile dell’Anno, grazie alla varietà dei loro talenti e del loro impegno. Sono Chiara Bordi, che dopo l’esperienza a Miss Italia nel 2018 e il successo nella serie Prisma, si è fatta conoscere al grande pubblico tra i protagonisti della serie tv I fantastici 5, e Leo Gassmann, che, mentre porta avanti la sua carriera da cantautore, ha debuttato nella recitazione vestendo i panni di Franco Califano nel film tv dedicato al celebre cantante.

E poi Maccio Capatonda e Luigi Di Capua (The Pills), che si confronteranno sui linguaggi della comicità tra scrittura, interpretazione e regia, nel panel Kings of Comedy. Il dialogo tra i due attori, autori e registi, attraverserà le esperienze in tutti e tre questi ambiti, a partire dalla collaborazione per la serie tv The Generi, fino alle opere più recenti, tra cui l’ultimo film diretto e interpretato da Maccio Capatonda, Il migliore dei mondi, e l’esordio dietro la macchina da presa di Luigi Di Capua, Holy Shoes, recentemente presentato al Festival di Torino.

Best Movie Comics and Games renderà poi omaggio al maestro giapponese, recentemente scomparso, Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball ma anche di altri manga leggendari tra cui Dr. Slump e Arale. Lo farà con un panel dedicato alla sua carriera e alla sua eredità artistica, a cui parteciperanno Zerocalcare, l’attore Nicola Nocella, e il critico cinematografico più apprezzato del web, Victorlaszlo88, al secolo Mattia Ferrari. A margine dell’incontro sarà inoltre proiettato, in collaborazione con Plaion Pictures, Dragon Ball Super: Broly, probabilmente il lungometraggio più amato tra quelli legati al franchise. Davvero speciale sarà anche l’incontro tra Shade, rapper, freestyler e doppiatore torinese classe 1987, ed Emanuela Pacotto: il cantante, grande appassionato di cultura pop, condividerà con la collega il suo lato più “nerd”, in un irresistibile dialogo senza filtri.

E ancora: saranno a Best Movie Comics and Games Daniele Tinti e Stefano Rapone, le due anime di Tintoria, seguitissimo podcast che con oltre 200 puntate e più di 50 milioni di visualizzazioni ha visto i due stand-up comedians cimentarsi con tanti ospiti d’eccezione, sviluppando un linguaggio umoristico unico. Riceveranno il Best Movie Awards per il Miglior Podcast dell’Anno e condivideranno curiosità e segreti del loro lavoro. Infine, spazio ai creativi del web nell’incontro con due youtuber di successo come i diEFFE bros, David e Frederick: due fratelli di Verona divenuti due vere celebrità sui social, con oltre 1 milione di follower su YouTube e 1 milione su TikTok, che saranno premiati con il Best Movie Award ai Migliori Creator, e saranno protagonisti di un panel e di un meet&greet in cui incontreranno i loro fan.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

PREVENDITA ONLINE: 12,90 FINO AL 30 APRILE

ABBONAMENTO DUE GIORNI: 23,90 FINO AL 30 APRILE

PREVENDITA ONLINE: 14,90 DAL 1 MAGGIO

ABBONAMENTO DUE GIORNI: 26,90 DAL 1 MAGGIO

ACQUISTO BIGLIETTI IN CASSA: 16,00

ACQUISTO BIGLIETTI IN CASSA COSPLAYER: 9,90

Per tutti coloro che si presenteranno in biglietteria in cosplay o portando con sé il costume che indosseranno durante la giornata. Lo sconto sarà applicato per Cosplay integrali (non ha diritto allo sconto un cosplay non completo come una parrucca, un cappello di paglia o una maschera). La direzione si riserva il diritto della decisione finale.

ABBONAMENTO IN CASSA: 28,00

INGRESSI GRATUITI – Da ritirare in cassa

Bambini fino a 6 anni

Disabili non autosufficienti con accompagnatore