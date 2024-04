Plaion Pictures annuncia le novità della sua Line-up

Plaion Pictures, azienda leader nella produzione e nella distribuzione di prodotti per il cinema e l’intrattenimento digital/home video, è lieta di annunciare l’acquisizione di 7 nuovi film che vanno ad arricchire la sua lineup e che saranno distribuiti prossimamente al cinema, in formato fisico e in digitale.

Nel 2022, l’uscita di Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, rilettura horror in cui l’iconico orsetto creato da A. A. Milne, si tramutava in uno scioccante killer assetato di sangue, ha segnato l’inizio di un vero e proprio sotto-genere: racconti per bambini rivisitati in chiave slasher/horror. Il fenomeno ha assunto proporzioni tali da spingere il principale regista di queste produzioni, Rhys Frake-Waterfield, a creare il “Poohniverse”, un universo cinematografico popolato dalla versione mostruosa di diversi personaggi delle fiabe, che farà il suo debutto ufficiale nel 2025 con il film Poohniverse: Monsters Assemble. Alla lineup di Plaion Pictures si aggiungono due dei titoli che comporranno questo universo di “fiabe violate”: Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 3, nuovo capitolo della saga iniziata con il caso horror del 2022, e Pinocchio Unstrung (ovvero senza fili), che riprende l’iconica storia del burattino che voleva diventare umano rivisitandola con risvolti inquietanti.

Rimanendo in ambito horror, si unisce al catalogo Plaion Pictures anche ANIMALE, della regista Emma Benestan (Fragile). Dai produttori di titoli pluripremiati come The Lobster e Titane, questa inquietante pellicola ruota attorno alla giovane Nejima, una 22enne che si sta allenando per la tradizionale gara taurina che si svolge in Camargue in cui bisogna sottrarre ai tori particolari “attributi” come coccarde e laccetti, mettendo alla prova la propria agilità. Questo promettente titolo è stato recentemente selezionato come film di chiusura alla 63° Semaine de la Critique di Cannes.

Si aggiunge alla lineup Plaion Pictures anche un horror soprannaturale, diventato un vero e proprio caso al box office coreano. Exhuma, del regista Jang Jae-hyun, ha infatti mantenuto in patria il primo posto per settimane, battendo persino Dune – Parte due, e ha registrato oltre 10 milioni di presenze in 32 giorni. Questa pellicola, che avrà la sua premiere italiana al prossimo Far East Film Festival, vede protagonisti due sciamani assunti da una famiglia ricca e misteriosa per indagare sulla causa di una inquietante malattia soprannaturale che colpisce solo i primogeniti di ogni generazione. Con l’aiuto di un geomante scopriranno che la maledizione ha origine da una tomba nascosta in un terreno sacro. Decidono così di riesumare i resti e spostare il sepolcro, ma capiranno presto che qualcosa di molto più oscuro e terrificante colpisce chi osa disturbare la tomba “sbagliata”. Con un cast di star sudcoreane, tra cui spicca Choi Min-sik (Oldboy), Exhuma ha ottenuto risultati davvero impressionanti al suo debutto, convincendo buona parte del pubblico a rivederlo in sala anche più di tre volte.

Spazio anche all’animazione, con l’acquisizione di due film per tutta la famiglia: The Inseparables e Niko – Beyond the Northern Lights. Il primo, creato dagli autori nominati agli Oscar di Toy Story e dallo studio che ha realizzato Bigfoot Family e Rex – Un cucciolo a palazzo, è un film d’animazione dal budget di oltre 20 milioni di dollari. Selezionato per il prestigioso Festival di Annecy, segue le disavventure di Don, un burattino scappato di casa, e DJ Doggy Dog, un peluche abbandonato, in un divertente buddy movie ambientato a New York. Il secondo è invece un’animazione dal sapore natalizio che racconta l’importanza dell’amicizia attraverso gli occhi di una simpatica e tenera renna.

Per gli amanti dei documentari e dello sport più amato in Italia, in arrivo anche NAPOLI 1990, NAPOLI 2023, un racconto sulla vittoria dello Scudetto da parte del club azzurro a 33 anni di distanza dall’impresa compiuta dal leggendario Diego Maradona. Attraverso la lente di questi due momenti storici e un mosaico rappresentato con grande sensibilità dei suoi cittadini, questo documentario targato Indiana Production ritrae la complessità, la magia e il fervore di Napoli, del club e dei suoi tifosi.