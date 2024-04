Tales of the Shire: annunciato un nuovo gioco nel mondo de Il Signore degli Anelli

Benvenuti a casa, Hobbit! Lo studio creativo Wētā Workshop vi invita a vivere la vita accogliente di un Hobbit nel meravigliosamente sereno paesaggio della Contea. Scopri, decora e condividi questo angolo idilliaco della Terra di Mezzo. Unisciti agli amichevoli Hobbit e ai volti familiari in attesa del tuo arrivo in Tales of the Shire: un gioco nel mondo de Il Signore degli Anelli.

Crea il tuo Hobbit mentre ti metti in viaggio a Bywater. Anche se non ancora consolidato come un villaggio ufficiale nella Contea, gioca un ruolo importante nell’aiutare la pittoresca cittadina a prosperare. Accogli il comfort alla porta mentre decori la tua tana di Hobbit, prenditi cura del tuo giardino, pesca nei laghetti limpidi, raccogli frutti selvatici ed erbe o commercia con gli abitanti del paese. Prepara pasti fatti in casa da condividere con i tuoi simili Hobbit e coltiva relazioni. Con tanto da vedere e tanto da mangiare, goditi giorni di splendore nelle pittoresche foreste, laghi e pascoli. Rilassati nel luogo dove ciò che conta di più sono tutte le piccole cose. Aiuta a unire la comunità per ottenere lo status di villaggio a Bywater. Vivi l’allegria in Tales of the Shire: un gioco nel mondo de Il Signore degli Anelli.

Caratteristiche principali:

Benvenuto a Casa, Hobbit – Gioca come un Hobbit, direttamente dai tanto amati libri di J.R.R Tolkien! Personalizza il tuo aspetto e sfoggia i tuoi migliori abiti da Hobbit con una serie di personalizzazioni. Decora la tua tana di Hobbit e trasforma lo spazio accogliente con posizionamenti liberi dalla griglia per sistemare mobili e decorazioni per la casa a tuo piacimento. Scopri le meraviglie che ogni nuovo giorno porta a Bywater mentre ti stabilisci nella tua serena dimora per un meritato riposo.

Il Cibo è Amore – Nessuna giornata di Hobbit è completa senza cibo. Pesca, coltiva e raccogli per rifornire la dispensa con i frutti del tuo lavoro. Raccogli colture e fiori stagionali mentre il tempo passa nella tua tenuta. Goditi il calore della cucina e metti in mostra le tue abilità culinarie con ricette per i pasti. Partecipa a una seconda colazione o organizza una cena con altri Hobbit. Condividi pasti con ospiti invitati per creare nuove relazioni.

Esplora Bywater – Scopri radure segrete e tesori perduti della Contea. Vivi il cambiamento del tempo che influisce sulle routine quotidiane e le sorprese stagionali in base al periodo dell’anno. Ottieni ricompense attraverso la progressione della tua storia. Incontra personaggi iconici e famiglie Hobbit familiari per scambiare aggiornamenti di abilità, vestiti, casa e altro ancora. Unisciti alle missioni di club per completare attività quotidiane e aiutare a ottenere lo status di villaggio ufficiale a Bywater.