Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade Wrath of the Mutants: trailer di lancio del picchiaduro a scorrimento

Rivivete il classico arcade del 2017 Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade Wrath of the Mutants, in maniera rinnovata, su console e PC con tre livelli aggiuntivi e sei battaglie contro i boss in più! Il gioco è ora disponibile per PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows e Xbox Series X/S: vi presentiamo inoltre il trailer di lancio. Vestite i panni di Leonardo, Michelangelo, Donatello o Raffaello in questo classico picchiaduro a scorrimento ispirato al popolare Turtles in Time. Giocate con gli amici in modalità cooperativa locale e sovrastate il Clan del Piede per mandare all’aria il piano di Shredder!

Caratteristiche:

• Riscopri il classico gioco arcade: con 3 livelli aggiuntivi e 6 boss mai visti prima nel titolo del 2017

• Vesti i panni delle 4 tartarughe dal cartone animato del 2012: Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello. Domina le orde usando la tua tartaruga preferita

• Sconfiggi ondate di nemici: attraversa combattendo 6 livelli, fra cui Dimensione X e Coney Island. Sul percorso che ti porterà a sconfiggere l’arci-nemico Shredder nel suo antro, dovrai affrontare ben 13 boss

• Sprigiona il Potere delle Tartarughe: un attacco specialissimo e diverso per ogni tartaruga, che annienta ondate intere di nemici. Raccogli un oggetto collezionabile speciale per richiamare il supporto mutante e spazzare via i cattivi

• Modalità cooperativa locale: gioca con gli amici fino a un massimo di 4 persone