Zenless Zone Zero: è ora possibile pre-registrarsi per provare il titolo Hoyoverse

Hoyoverse ha recentemente annunciato l’apertura delle pre-registrazioni per Zenless Zone Zero su diverse piattaforme, tra cui PC tramite Epic Game Store, PlayStation 5 e dispositivi mobili. Con il raggiungimento di 40 milioni di pre-registrazioni globali, i giocatori potranno sbloccare fino a 20 Master Tapes e altri premi di gioco. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del gioco. Recentemente, è stato rilasciato il trailer demo dei personaggi su Koleda ed è stato avviato il beta test per la versione PlayStation 5.

In Zenless Zone Zero, la civiltà contemporanea è stata devastata da un cataclisma sovrannaturale noto come Hollows. Nonostante questa catastrofe imminente, la città di New Eridu ha resistito contro ogni pronostico, utilizzando la tecnologia e le risorse disponibili per contrastare il flagello degli Hollow. Nel corso del tempo, New Eridu è divenuta l’ultimo baluardo della civiltà moderna. I giocatori vestiranno i panni di un Proxy, un esperto incaricato di guidare le persone nell’esplorazione degli Hollow, e si uniranno a un gruppo di compagni unici in un’epica avventura per sconfiggere nemici sconosciuti e svelare i segreti che si celano dietro New Eridu.

New Eridu, la città principale del gioco, è un luogo vivace e fervido, con la sua storia e i suoi misteri. Ospitalità, apertura e libertà sono le fondamenta di questa città, dove i profughi, gli sfollati e i sopravvissuti provenienti da altri insediamenti possono trovare una casa. Ogni angolo di New Eridu ha una mitologia tutta da scoprire, dagli abitanti ricchi di storia ai quartieri culturalmente diversi. I giocatori incontreranno personaggi di varia estrazione sociale, come Asha, che gestisce l’Arcade God Finger, o l’ospitale Tin Master del Coff Café. Non si tratta di semplici incontri occasionali, ma di situazioni che si intrecciano con la storia principale, rendendo cruciali le decisioni e le interazioni.