Total War WARHAMMER III: in arrivo il DLC Thrones of Decay

SEGA Europe Limited e The Creative Assembly Limited hanno annunciato Thrones of Decay, l’ultimo pacchetto DLC per Total War: WARHAMMER III in arrivo il 30 aprile. Oltre alla data d’uscita, il team ha anche condiviso un update sul blog a proposito di Elspeth Von Draken e l’Empire. Thrones of Decay è l’ultima aggiunta alla colossale trilogia Total War: WARHAMMER, che ha accumulato novantasei Signori Leggendari giocabili per la modalità di gioco Immortal Empires, oltre a un’abbondanza di meccaniche di gioco, unità da guerra e altro ancora.

Thrones of Decay è una resa dei conti tra vermi, macchine da guerra e creste: vengono presentati nuovi contenuti a pagamento per l’Impero, i Nani e Nurgle, oltre a una serie di aggiornamenti gratuiti per tutti i giocatori, tra cui un nuovo Signore Leggendario, la meccanica di campagna Nemesis Crown e aggiornamenti sulle razze. Il contenuto per Total War: WARHAMMER III – Thrones of Decay sarà disponibile all’acquisto sia come pacchetto che singolarmente. Per ulteriori dettagli, consultate l’ultimo messaggio alla community.

