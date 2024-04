Tales of Kenzera ZAU nelle parole del suo autore, Abubakar Salim

Tales of Kenzera ZAU, ora disponibile su PlayStation 5 (disponibile anche nell’abbonamento a PS Plus), Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam, Epic Games Store e l’EA app al prezzo di 19,99 €. Ispirato a un articolato intreccio di ambientazioni e racconti Bantu, Tales of Kenzera: ZAU vi accompagnerà in un viaggio in stile metroidvania incentrato sul legame tra un padre e un figlio, la scoperta di sé, la resilienza e la ricerca del coraggio dopo la perdita di una persona cara.

Tales of Kenzera ZAU nasce da anni di dedizione e ricerca, e raccontare la storia di Zau è stato un lavoro creativo di grande sensibilità che mai dimenticherò. I videogiochi sono un mezzo di comunicazione incredibile. Prendendo per mano i giocatori e portandoli alla scoperta di mondi sconosciuti, evocano forti emozioni attraverso esperienze sia nuove che familiari. Dare vita alla storia di Zau mi ha fatto sentire ancora più vicino a mio padre, e onorare i nostri ricordi attraverso questo gioco è stata una vera benedizione. Non vediamo l’ora di condividere Tales of Kenzera: ZAU con il mondo intero, e ci auguriamo che anche i giocatori provino lo stesso senso di ispirazione, liberazione e gioia che ha accompagnato noi durante la sua creazione.

ha detto Abubakar Salim, attore nominato ai BAFTA e fondatore di Surgent Studios.

Come chiunque conosca Abu, anch’io sono rimasto colpito dalla sua passione per le storie e dalla determinazione con cui ha creato il suo studio e Tales of Kenzera ZAU. Surgent Studios ha realizzato un platform vivace e stimolante con una importante storia di forza e valore. Siamo certi che questo meraviglioso titolo firmato EA Originals toccherà le corde più profonde di molte persone.

ha aggiunto Jeff Gamon, General manager di Electronic Arts.

In Tales of Kenzera ZAU, i giocatori vivranno la loro avventura nei panni di Zau, uno sciamano guerriero alle prese con la perdita di suo padre e il desiderio di riportarlo nel regno dei vivi. Sotto la guida di Kalunga, il dio della morte, Zau esplorerà regni mistici in 2.5D, imparando a usare i poteri cosmici del sole e della luna.

Il titolo accompagna i giocatori in un suggestivo viaggio di guarigione spirituale, in cui la vera indole di ognuno emerge di fronte alle avversità. Con una grafica mozzafiato, un cast di talentuosi doppiatori e una colonna sonora accattivante composta dalla pluripremiata Nainita Desai, Tales of Kenzera ZAU combina l’ispirazione Bantu alla vitalità futuristica, dando vita a un mondo fatto di racconti di vecchi sciamani, spiriti sacri e creature affascinanti. La cura delle animazioni invita i giocatori a immergersi nelle vere energie del cosmo attraverso le maschere del sole e della luna, mentre affrontano spiriti irrequieti in battaglia.

Il gioco è doppiato in lingua inglese e swahili. La colonna sonora originale, composta da Nainita Desai, sarà disponibile per lo streaming e l’acquisto il 26 aprile su Apple Music, iTunes Store, Amazon Music, Spotify, Tidal, YouTube Music e Deezer. Potete scoprire di più su Abubakar e la sua storia in “My Shoes, Your Feet”, un cortometraggio realizzato in collaborazione con il Ridley Scott Creative Group. Il corto parla di ciò che lo ha spinto a creare il gioco.