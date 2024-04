Fortnite: tutto sull’arrivo di Billie Eilish nel gioco

L’avete vista con una corona, ora la vedrete anche in Fortnite: l’artista pluripremiata Billie Eilish è l’icona di Fortnite Festival Stagione 3, ormai partita e che terminerà il 13 giugno 2024 alle 6:00, ora italiana. Per tutto questo periodo, tenete il ritmo per sbloccare nuovi strumenti, tracce Jam e altri oggetti nel Pass Festival Stagione 3, che include un percorso ricompense gratuite e un percorso ricompense premium. Sentite l’audacia salire come un’onda con il percorso ricompense premium: acquistando questo livello extra di ricompense sbloccabili, riceverete automaticamente il costume Billie riflessi verdi. A seguire, le caratteristiche della stagione.

La Stagione 3 è una causa persa se non sei nel posto giusto. Entra nella lobby di una delle esperienze di Fortnite Festival (il Palco principale o il Palco Jam) e scegli Pass Festival fra le opzioni di navigazione. Qui troverai il Pass Festival Stagione 3 e un pulsante per visualizzare gli incarichi Festival!

Raggiungi un nuovo livello come prestazioni e come ricompense di gioco! Completare gli incarichi Festival ti permetterà di ottenere Punti Festival che ti faranno progredire nel Pass Festival.

Percorso ricompense gratuite:

Ecco uno strumento che qualsiasi pubblico adorerà ardentemente. Il basso Lavatronik è la ricompensa finale del percorso ricompense gratuite: alza il volume e brucia tutto!

Vuoi scatenarti con un riff? Scuoti il mondo sbloccando queste quattro tracce Jam nel percorso ricompense gratuite:

Epic Games – “Change”

Epic Games – “Silly Bros”

Epic Games – “Sweet Victory”

WitchGang – “Runaway”

“Sweet Victory” era già presente in Fortnite come brano per lobby. Pertanto, i giocatori che avevano già questo brano per lobby nel proprio armadietto prima di Fortnite Festival – Stagione 3 riceveranno un rimborso una tantum in V-buck pari all’importo pagato per acquistarlo, più la versione brano Jam!

Cattura il ritmo con due nuove aure. La prima è per condividere l’amore: l’aura Ritmo del cuore. L’atmosfera si è un po’ raffreddata? L’aura Ritmo innevato è quella che fa per te.

Vuoi dare una svolta tutta tua al palco? Allora, con il microfono in mano, fai girare la testa al pubblico con l’emote Spinback.

Percorso ricompense Premium:

Se pensi che non sia il caso di dormire sugli allori per questo Pass Festival, puoi acquistare il percorso ricompense premium per 1.800 V-buck e aggiungere al mix un livello di premi completamente nuovo! Non servono incarichi aggiuntivi per sbloccare queste ricompense. Quando acquisti il percorso, sbloccherai immediatamente il costume Billie riflessi verdi!

La ricompensa finale del percorso ricompense premium è lo stile Ultravioletto che reagisce alla musica per Billie riflessi verdi, uno stile alternativo esclusivo del Pass Festival Stagione 3. Niente brilla come il verde neon!

Se la festa è finita, falla ricominciare da capo con queste quattro tracce Jam sbloccabili:

Maroon 5 – “Maps”

The Cure – “Friday I’m in Love”

5 Seconds Of Summer – “Youngblood”

Billie Eilish – “Oxytocin”

Non aver paura, è solo un microfono: il Microfono da sepoltura è uno dei due strumenti a tema Billie Eilish che puoi sbloccare nel percorso ricompense premium. Il ritmo non ti lascia dormire la notte? Goditi sogni (e melodie) d’oro con la keytar Tasti dormienti!

Lo stile Ultravioletto del costume Billie riflessi verdi è esclusivo per il Pass Festival Stagione 3. Gli altri contenuti del Pass Festival Stagione 3 NON sono esclusivi per la Stagione 3 di Fortnite Festival e potrebbero diventare acquistabili nel Negozio in un secondo momento.

OGGETTI AI TEMA BILLIE EILISH NEL NEGOZIO

Tutte le brave ragazze vanno alla jam. Tre dei più grandi successi di Billie Eilish resteranno disponibili come tracce Jam fino alla fine della Stagione 3_

Billie Eilish – “all the good girls go to hell”

Billie Eilish – “Happier Than Ever – Edit”

Billie Eilish – “Therefore I Am”

Altri oggetti a tema Billie Eilish saranno disponibili nel negozio fino all’ultima scaletta della Stagione, inclusa l’emote “bad guy” e l’emote “you should see me in a crown”. Un nuovo costume di Billie Eilish e brani tratti dal suo nuovo album arriveranno nel negozio nel corso della Stagione 3!

SCATENATI CON I CONTROLLER CHITARRA

Ora puoi utilizzare i controller chitarra Rock Band 4 per dare il massimo con le nuove parti per Chitarra pro e Basso pro sul palco principale su PlayStation, Xbox e PC!