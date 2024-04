Lords of the Fallen: Master of Fate introduce un aggiornamento rivoluzionario

CI Games ha lanciato oggi la Versione 1.5 – ‘Master of Fate’, un aggiornamento gratuito per tutti i possessori del dark fantasy action-RPG, Lords of the Fallen. ‘Master of Fate’ è il culmine di oltre 30 aggiornamenti dal lancio, che hanno portato a significativi miglioramenti delle prestazioni, della stabilità e dell’ottimizzazione, insieme a un rigoroso bilanciamento della difficoltà in risposta al feedback degli utenti. Disponibile su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5, l’aggiornamento porta anche al completamento del vasto percorso post-lancio del gioco: il Sistema Avanzato di Modifica del Gioco.

Master of Fate conclude una cadenza settimanale di nuovo contenuto e miglioramenti della qualità della vita per Lords of the Fallen, migliorando notevolmente l’esperienza per i giocatori. La più recente nuova funzionalità – il Sistema Avanzato di Modifica del Gioco – mette il potere direttamente nelle mani dei giocatori, permettendo loro di personalizzare completamente la loro esperienza di gioco, utilizzando qualsiasi combinazione di sette modificatori, per rendere il gioco più facile, più difficile o semplicemente una nuova esperienza ogni volta. I modificatori includono la possibilità di randomizzare i nemici, modificare la densità delle fazioni e persino abilitare una forma di permorte.

Il lancio coincide anche con uno sconto del 50% per Lords of the Fallen sul PlayStation Store – lo sconto più grande fino ad oggi – che sarà seguito dallo stesso sconto durante la vendita di CI Games su Steam a partire dal 29 aprile.

Desideriamo ringraziare i numerosi giocatori che si sono avventurati a Mournstead da quando abbiamo lanciato sei mesi fa; la loro fiducia nella nostra visione è stata una vera forza trainante per noi. In risposta al loro supporto per il gioco, abbiamo ampliato il periodo di supporto live per Lords of the Fallen con un ambizioso percorso post-lancio. Questo è stato costruito intorno a quattro significativi aggiornamenti di contenuti, insieme a numerosi rilasci minori, che hanno incluso tonnellate di nuovo contenuto e importanti miglioramenti delle prestazioni e della stabilità. Raggiungere la Versione 1.5 con l’aggiornamento Master of Fate e il suo sistema di modifica genuinamente innovativo segna il completamento di quel percorso, rendendo l’esperienza di Lords of the Fallen la migliore di sempre.

ha dichiarato Saul Gascon, Produttore Esecutivo e Responsabile dello Studio, HEXWORKS.