Men of War II: annunciata la data d’uscita dell’RTS sulla Seconda Guerra Mondiale

Fulqrum Publishing e lo studio di sviluppo ucraino Best Way annunciano che il loro attesissimo titolo RTS Men of War II uscirà il 15 maggio su PC. Un giorno che i fan di lunga data apprezzeranno sicuramente, in quanto corrisponde al decimo anniversario del lancio della versione completa di Men of War: Assault Squad 2. Dopo una serie di playtest pubblici che hanno avuto luogo l’anno scorso, il team di Best Way ha deciso di investire ulteriore tempo di sviluppo nell’incorporare i feedback della community. I fan potranno godersi il frutto del loro lavoro extra al lancio, in quanto il gioco ha ricevuto molti miglioramenti tecnici, risoluzioni di bug, bilanciamenti e svariati miglioramenti alla qualità audio-video dall’ultima beta aperta.

Men of War II lancerà tre nazioni giocabili: i sovietici, gli americani e il Terzo Reich, ognuno con la sua campagna narrativa personale, così come due ulteriori campagne storiche, una campagna di conquista dinamica e una modalità di incursione simil schermaglia. Tutti i contenuti per giocatore singolo possono essere giocati anche in cooperativa insieme a un massimo di altri quattro giocatori, e il gioco offre svariate opzioni multigiocatore in PvP e PvE, tra cui abbinamenti classificati per tutte e tre le formazioni di battaglia (battaglioni, armamenti combinati e modalità classica).

Il nuovo capitolo nell’evoluzione del franchise RTS di successo offre un’esperienza strategica in tempo reale sulla Seconda guerra mondiale mai vista prima, con un numero senza precedenti di unità con diverse specializzazioni da comandare, una precisione storica estrema, un’IA nemica avanzata e nuovi livelli di eccellenza per audio e video. Inoltre, con la sua vasta gamma di opzioni di gioco personalizzabili e modalità per giocatore singolo, PvP e multigiocatore cooperativo, Men of War II piacerà sia ai veterani di RTS che ai fan più casual. Men of War II sarà disponibile per PC attraverso Steam, Epic Games Store e altri negozi digitali il 15 maggio 2024, al prezzo di 44.99 $ USD/37.99 £ GBP/44.99 € EUR.