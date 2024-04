Sand Land: trailer di lancio per l’atteso J-RPG

Tra le uscite importanti di oggi annoveriamo certamente Sand Land, l’Action RPG di Bandai Namco tratto dal popolare manga di Akira Toriyama recentemente trasformato anche in animazione. Ecco dunque il trailer di lancio ufficiale!

Sia a piedi che alla guida di uno dei tanti veicoli, Belzebubù avrà molti assi nella sua manica con cui potrà sferrare potenti pugni o piogge di proiettili contro ogni avversario che incontrerà sulla sua strada. I giocatori potranno poi sviluppare le abilità di Belzebubù e sbloccarne le diaboliche capacità mentre affronteranno gli scagnozzi del re di Sand Land, i tanti pericoli del deserto e Muriel, l’eroe della terra accanto e la sua fidata armata.

Unitevi a Belzebubù, il principe dei demoni, il suo accompagnatore Thief e lo sceriffo Rao per esplorare il vasto deserto e affrontare l’esercito reale in vari veicoli personalizzabili. Questa improbabile squadra di umani e demoni intraprenderà una fantastica avventura alla ricerca della fonte leggendaria, in grado di porre fine alla terribile siccità che ha colpito il mondo intero. Insieme, viaggeranno oltre Sand Land verso territori inesplorati.

Vi ricordiamo che è possibile pre-ordinare SAND LAND in tre edizioni diverse:

Standard Edition (Il gioco base)

Deluxe Edition (disponibile solo in digitale):

Il gioco base

Pacchetto Speed Demon

Set arredo per la stanza: Army Base

Set arredo per la stanza: Hideout

Set di adesivi di Belzebubù

Collector’s Edition

Il gioco base

Pacchetto Speed Demon

Set arredo per la stanza: Army Base

Set arredo per la stanza: Hideout

Set di adesivi di Belzebubù

Figurine personalizzabile di Belzebubù

Set di cartoline

Steelbook

Sand Land sarà disponibile dal 26 aprile 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC. Chi effettuerà il pre-ordine avrà come bonus il “Pacchetto Survivalist Camo” e per aver acquistato dallo Store di Bandai Namco anche il set Polaroid.