Super Monkey Ball Banana Rumble: il movimentato trailer per la Battaglia multigiocatore

Preparatevi per un sacco di imprese scimmiesche. SEGA of America ha rivelato col nuovo trailer nuovi dettagli sulle modalità Battaglia e multiplayer di Super Monkey Ball Banana Rumble. Grazie alla possibilità di giocare sia in locale che online, insieme a una miriade di funzionalità divertenti, i giocatori rotoleranno sicuramente dalla gioia quando Super Monkey Ball Banana Rumble arriverà su Nintendo Switch il 25 giugno.

Caratteristiche di Super Monkey Ball Banana Rumble:

Articoli Consigliati Zenless Zone Zero: è ora possibile pre-registrarsi per provare il titolo Hoyoverse Spine diventerà anche un lungometraggio live action

Te la senti di cimentarti in competizioni entusiasmanti per ottenere il titolo di “miglior banana”? SEGA rivela i primi dettagli sul caos scimmiesco che caratterizzerà la modalità Battaglia di Banana Rumble!

Fino a 2 giocatori (locale) o 16 giocatori (online) possono giocare insieme affrontandosi in cinque modalità diverse. In più, a prescindere dall’ambiente selezionato, i giocatori possono anche scegliere di gettare nella mischia un massimo di 15 giocatori controllati dalla CPU (per un totale di 16 giocatori)!

Gara

Gareggia contro gli altri giocatori e raggiungi il traguardo prima di loro, ma fai attenzione! Se cadi, dovrai ripartire dall’ultimo checkpoint che hai oltrepassato. Aspettati tanto divertimento e ostacoli emozionanti che terranno ogni giocatore con il fiato sospeso!

Caccia alle banane

L’obiettivo di Caccia alle banane è semplice: devi raccogliere più banane che puoi! Tieni gli occhi aperti per la Nube bananosa che apparirà casualmente e farà piovere un sacco di caschi di banane. Durante gli ultimi 30 secondi di una partita, si attiverà la modalità Fervore e i caschi di banane appariranno in ogni angolo, quindi cerca di segnare un sacco di punti prima che scada il tempo!

Ba-BUM!

Passa la bomba al tuo avversario e rotola via! Se non hai la bomba alla fine del round, guadagnerai punti. Vince chi ha più punti dopo cinque round!

Corsa ai traguardi

In questa modalità a squadre, il tuo obiettivo è rotolare attraverso i traguardi per guadagnare punti, il tutto mentre collabori con i tuoi compagni per superare il punteggio della squadra avversaria. Alla fine della partita, ogni squadra riceve punti per ogni traguardo del proprio colore, quindi non dire banana se non ce l’hai nel sacco!

Schiaccia il robot

Distruggi i robot! Due squadre competono tra loro colpendo robot giganti. La quantità di danni inflitti dipende dal peso del tuo personaggio e dalla velocità a cui ti stai muovendo. Vince la squadra con più punti alla fine della partita!

In ciascuna di questa modalità, i giocatori troveranno scatole oggetti! Rotola contro una di esse e riceverai uno dei tanti oggetti al loro interno, fra cui bucce di banana per far scivolare qualcuno, una mazza per toglierti dai piedi un avversario, un missile per spazzare via gli altri e una palla pesante che rallenterà chiunque colpisca. Ci sono persino oggetti esclusivi di alcuni personaggi, quindi presta attenzione!

Oltre alle opzioni competitive, la modalità Avventura di Super Monkey Ball Banana Rumble consente a un massimo di 4 giocatori di fare squadra in modalità cooperativa, online o localmente, per divertirsi in compagnia in altri modi!

Prova un gioco emozionante e facile da imparare, ma appagante e impegnativo da padroneggiare.

Scatenati con la tua combriccola preferita e lanciati nel multiplayer online per un massimo di 16 giocatori o nel multiplayer locale per un massimo di 4 giocatori!

Immergiti in una storia meravigliosa giocando localmente o online nella nuovissima modalità Avventura, dove attraverserai 200 nuove fasi in singolo o in modalità cooperativa da 4 giocatori.

Sfoggia il tuo stile personalizzando il tuo personaggio con oltre 300 oggetti alla moda tra cui scegliere.

Usa la nuova tecnica dello Scatto rotante per superare rapidamente i rivali o creare nuove scorciatoie per conquistare la vittoria!

Super Monkey Ball Banana Rumble arriverà su Nintendo Switch il 25 giugno 2024. Per maggiori informazioni sul gioco, tra cui dove effettuare il preordine della Legendary Banana Edition fisica o della Digital Deluxe Edition, visita il sito ufficiale all’indirizzo https://www.bananarumble.com.