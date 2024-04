Monpoké è il nuovo marchio Pokémon dedicato ai più giovani

The Pokémon Company International ha rivelato che Monpoké, la deliziosa estensione del marchio Pokémon che offre prodotti selezionati e mirati ai più piccini, ha fatto il suo debutto in altri mercati del mondo. Inizialmente disponibile esclusivamente in Asia, Monpoké espande i suoi confini per offrire agli Allenatori più piccini contenuti divertenti e prodotti ufficiali con protagonisti alcuni dei Pokémon preferiti dei fan, come Pikachu, Dedenne, Smeargle e non solo.

Pokémon è un brand emblematico amato da diverse generazioni di Allenatori di tutto il mondo, i quali sono cresciuti con noi e ora condividono la loro passione con i propri figli. Grazie all’espansione di Monpoké in altri mercati, i nostri fan avranno a disposizione un altro modo divertente e adorabile di introdurre l’universo Pokémon ai più piccini. Monpoké rispecchia l’impegno di The Pokémon Company International nell’offrire esperienze e prodotti innovativi che rispondano ai gusti di tutti i fan. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto alla nuova generazione di Allenatori nella crescente comunità Pokémon.

ha dichiarato Heather Dalgleish, direttrice capo di publishing di The Pokémon Company International.

Per aiutare a introdurre i più piccini al mondo Pokémon, The Pokémon Company International ha rilasciato Divertimento sull’Isola di Monpoké, una serie che consiste in vari video con protagonisti alcuni dei Pokémon preferiti dei fan in versione marionette. Questa serie, ora disponibile sul canale YouTube Pokémon ufficiale, offre ai baby Allenatori l’opportunità di seguire le emozionanti avventure dei loro nuovi amici Pokémon in giro per l’isola e scoprire che tipo di divertimento li aspetta.

I fan, sia grandi che piccini, potranno scoprire Monpoké con una collezione di abbigliamento per neonati, bebè e bambini e una linea di prodotti nutrienti per la pelle, frutto di una collaborazione tra The Pokémon Company International e Bonpoint (marca francese di abbigliamento di lusso per bambini). Questa mini collezione di abbigliamento include otto capi per Allenatori di età compresa tra 1 mese e 14 anni, tra cui un pigiama, un maglione, una giacca di jeans, un cappello di jeans, una borsa e non solo. Tra i prodotti per la cura della pelle troviamo invece quattro articoli in edizione speciale che raffigurano un Pikachu deliziosamente stilizzato. La serie di prodotti per la pelle targati Bonpoint è prodotta in Francia ed è adatta anche alle pelli più sensibili e a tutte le età. Entrambe le collezioni, che catturano l’essenza giocosa di Monpoké con l’aggiunta di un raffinato tocco francese, sono ora disponibili nelle boutique Bonpoint selezionate e su bonpoint.com. Ulteriori informazioni su questa collaborazione speciale sono disponibili qui. Altre esperienze e proposte targate Monpoké saranno rese disponibili in futuro per offrire ai piccoli Allenatori altri modi di immergersi nel mondo Pokémon.