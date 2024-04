Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board: tutte le info sul nuovo gioco anime per Nintendo Switch

SEGA ha infine lanciato Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!, disponibile ora su Nintendo Switch e di cui vi lasciamo, in calce, il trailer di lancio. Oltre alla versione fisica standard è possibile ordinare la Digital Standard Edition su Nintendo eShop, sbloccando, oltre al gioco base, un set di quattro sigilli con Kamado Tanjiro, Kamado Nezuko, Agatsuma Zen’itsu e Hashibira Inosuke. I sigilli vengono usati dai giocatori per comunicare durante la partita nella modalità di gioco “Sweep the Board”.

Informazioni sul tavolo di gioco dell’arco narrativo del “Il Villaggio dei Forgiatori di Katana”:

L’aggiornamento aggiunge al gioco un nuovo tabellone, basato sul Villaggio dei Forgiatori di Katana! Forgiatori come Haganezuka, Kanamori e Tecchin supportano i giocatori in vari modi. C’è anche Kotetsu, che possiede la chiave della bambola meccanica per il combattimento “Yoriichi modello zero”. Di notte appaiono i potenti demoni Gyokko e Hantengu, pronti ad accettare le sfide dei giocatori più coraggiosi!

Inoltre, sono resi disponibili due nuovi minigiochi:

Consegna di cibo! – Consegna piatti di cibo alla famelica Mitsuri! I giocatori devono tenere d’occhio le espressioni di Mitsuri durante i pasti. Basta un errore per essere storditi. Vince il giocatore che consegna più piatti.

Trova la maschera – Trova la maschera da spadaccino, il giocatore che ne trova di più, vince!

Dettagli sull’aggiornamento v1.01, che aggiunge:

Funzionalità online (gioco online)

Funzionalità wireless locale (gioco wireless locale)

Una nuova tavola da gioco virtuale basata sull’arco narrativo del Villaggio dei Forgiatori di Katana

2 nuovi minigiochi, 2 nuovi combattimenti contro i boss e nuovi titoli per la Scheda giocatore. Le “Schede giocatore”, ovvero i profili nel gioco, possono essere personalizzate con vari titoli e sfondi, condivisibili con gli altri giocatori, sia in locale che online

La funzionalità di movimento nei minigiochi, con tanto di menù per le impostazioni dei comandi di movimento

Altre modifiche e correzioni di bug

Come precedentemente indicato, per accedere alle funzionalità online e al gioco wireless locale i giocatori devono scaricare e installare l’aggiornamento v1.01.

Caratteristiche di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!:

L’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba debutta in un gioco da tavolo virtuale! Goditi gli eventi e i minigiochi per un massimo di quattro giocatori, in locale oppure online.

Tira il dado e cerca di diventare il Demon Slayer più forte! – Luoghi celebri dell’anime, come il monte Fujikasane e Asakusa, diventano tavole nel gioco. Avanza tirando il dado! Sul tabellone si alternano il giorno e la notte. Di giorno, ti prepari con eventi e minigiochi. Di notte, vai a caccia di demoni da sconfiggere.

Vesti i panni di personaggi leggendari! – Scegli i tuoi personaggi preferiti della squadra Demon Slayer Corps., tra cui Tanjiro, Zen’itsu, Inosuke e i pilastri! Nezuko appare sulla tavola per aiutare i giocatori come personaggio di supporto!

Affronta i demoni brandendo il Joy-Con! – Affronta nei minigiochi demoni come Akaza e agita il Joy-Con per simulare gli attacchi della spada del sole.