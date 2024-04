Comicon Napoli chiude l’edizione 2024 con numeri record: ecco le date per il 2025

Nuovo record per Comicon Napoli, che conclude la XXIV edizione con 175.000 visitatori e si avvia verso due attesi appuntamenti: il secondo anno di COMICON Bergamo (21 – 23 giugno) e COMICON Napoli 2025 che celebrerà l’importante traguardo della XXV edizione del festival.

COMICON Napoli 2024 ha offerto un programma ricchissimo per tutte le aree del festival (Fumetto, Cinema e Serie tv, Videogame, Gioco, Asian, Musica, Cosplay, Kids, Neverland, Mostre, PizzaCon, J-Pop Manga Niwa, Urban) con oltre 30.000 mq coperti, 50.000 mq di spazio all’aperto, un teatro da 850 posti al coperto e un’arena all’aperto da 6.000 posti, 400 espositori, più di 450 ospiti, oltre 580 eventi e 8.000 accreditati tra i professionisti dei diversi settori.

Tra gli eventi più seguiti: il talk Elodie meets Manara condotto dalla scrittrice Valeria Parrella; l’incontro con i registi LRNZ e Giuseppe Squillaci per il film Il segreto di Liberato; Hitoshi Sakimoto – New Gaming Worlds, il primo concerto dedicato all’Ennio Morricone della musica videoludica Hitoshi Sakimoto, eseguito dalla Nuova Orchestra Scarlatti; i festeggiamenti per i 50 anni di Dungeons & Dragons con Frank Mentzer; gli incontri con leggenda vivente del fumetto americano John Romita Jr e gli showcase dei sensei Iwamuro, Umezawa, Minami Seira; l’arrivo del game designer Yasumi Matsuno; il concerto di Giorgio Vanni; le Comicon Cosplay Challenge PRO e Comicon Cosplay Challenge KIDS; l’incontro con Giampaolo Morelli, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito, Desirée Popper, Valeria Angione e Gianfranco Gallo per l’anteprima del film Falla girare 2 Offline; i Premi del Palmarès; il talk con l’astronauta Paolo Nespoli e i divulgatori Luca Perri e Adrian Fartade; la puntata dal vivo di Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone con ospite Dario Moccia; gli appuntamenti con David Lloyd, Glenn Fabry, Pierluigi Pardo, Lele Adani e molti altri; il panel con i doppiatori di Hazbin Hotel.

Siamo molto felici del successo del festival e della sua straordinaria proposta di qualità e rilievo internazionale. COMICON è un esempio felice di fusione tra i diversi linguaggi della creatività, ma anche tra sviluppo economico, turismo e divulgazione. Tante novità in questa XXIV edizione, nuove aree tematiche e ospiti provenienti da tutto il mondo. Uno speciale ringraziamento alla delegazione della Corea del Sud e agli amici di Komacon con cui è nato il gemellaggio COMICON-BICOF (Bucheon International Comics Festival) grazie al quale decine di artisti, mostre, eventi e anche cultura gastronomica sono state presenti a COMICON. E a ottobre, COMICON rappresenterà Napoli, la Campania e l’Italia in Corea allo stesso modo. A COMICON Napoli abbiamo attirato i più importanti editori, autori, content creator e tutti i principali attori delle filiere dei settori coinvolti nel festival, oltre ai grandi brand nazionali ed internazionali che ci seguono come partner e sponsor. Uno speciale ringraziamento all’intero gruppo di lavoro che con dedizione e passione si impegna ogni anno per il crescente successo di COMICON. Siamo orgogliosi di aver reso accessibili, per la prima volta, tanti eventi in Linguaggio dei Segni e aver ampliato l’attenzione alle fragilità sociali ed alle disabilità. Un ringraziamento ulteriore alla Regione Campania che da qualche anno ci sostiene per parte delle mostre e attività culturali in COMICON, e al Comune di Napoli che è intervenuto per la prima volta sugli eventi e mostre svolte in città, nel programma COMIC(ON)OFF. Infine, non potendo citare tutti, mi preme ringraziare i nostri partner di anni o nuovi, come Alcott, Forst, Caffè Borbone, Crodino, RAI, Ditron, Gls, Trenitalia, Anm, Eav, Convergenze, Cial e Ricrea.