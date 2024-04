Street Fighter 6: character trailer di Akuma e i dettagli sull’aggiornamento di maggio

Akuma libererà la sua furia anche in Street Fighter 6, dal 22 maggio. Quali saranno i nemici degni di affrontarlo? Riuscirete a domare il potere del Satsui no Hado o cederete al demone interiore? Scopritelo col nuovissimo gameplay trailer, che i fan del gioco attendevano da lungo tempo. I possessori delle edizioni Deluxe e Ultimate o del Pass Personaggi dell’Anno 1 e del Pass Ultimate per Street Fighter 6 otterranno Akuma immediatamente al suo rilascio. I possessori del Pass Ultimate dell’Anno 1 riceveranno anche il nuovo scenario, Enma’s Hollow. Con l’aggiornamento di Akuma arriverà una patch di bilanciamento importante in cui tutti i personaggi subiranno modifiche. Sui canali social di Capcom verranno rilasciati ulteriori dettagli.

Sinossi del gioco:

Con Street Fighter 6 potrete dimostrare le tue abilità in giro per il mondo, mentre viaggiate alla ricerca della vostra forza. Campioni non si nasce, lo si diventa. Anche il più forte dei lottatori ha dovuto compiere i primi passi. Ora tocca a voi accettare la sfida ed elevare il vostro gioco al livello successivo. Il mondo di Street Fighter 6 è incentrato sulla cultura della strada. Dai graffiti, alla musica che rimbomba nel tumulto dei quartieri, fino al combattimento stesso. Grazie alla nuova qualità grafica, potrete inoltre sperimentare una dimensione fisica ancora più accurata. Tuffatevi in battaglia contro altri giocatori. Lasciatevi trasportare da un ritmo che non si ferma mai. Vestite i panni di lottatori leggendari e nuove promesse come Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Kimberly e molti altri in quest’ultima edizione, dove ogni personaggio è caratterizzato da nuovi e sorprendenti restyling e da esaltanti sequenze cinematiche.