Guilty Gear -STRIVE-: character trailer per Slayer

Festa grande, oggi, per gli appassionati di picchiaduro, dato che sono stati annunciati degli attesi personaggi DLC per Street Fighter 6, Tekken 8 e ora anche Guilty Gear -STRIVE-, con il character trailer di Slayer, il vampiro dandy che sarà il quarto personaggio disponibile (a partire dal 30 maggio) all’interno del terzo Season Pass del gioco.

Questa la descrizione del combattente:

Un gentiluomo discendente di una linea vampirica, che gode del vero combattimento e dell’haiku come hobby. Segue il suo proprio codice di “dandismo” e può accettare quasi tutto con calma. Tuttavia, quando si tratta di battaglia, impugna una forza travolgente in netto contrasto con il suo atteggiamento tranquillo. A causa della sua lunga vita da vampiro, tutti gli eventi nella società umana gli sembrano triviali. Questa è solo una delle sue sfaccettature, poiché trova gli esseri umani e le loro emozioni turbolente in risposta a tali questioni sia invidiabili che affascinanti.

Ha fondato la Gilda degli Assassini, solo per ritirarsi dopo aver incontrato la sua moglie immortale, Sharon. Attualmente, si gode una vita senza preoccupazioni, ritirato dal mondo, con Sharon, uscendo occasionalmente solo per osservare la gente.

Guilty Gear -Strive- è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S: questa la sinossi del titolo.

Un gioco nuovo di zecca della serie Guilty Gear, dedicato a tutti i giocatori e ai fan dei giochi di combattimento. L’azione di gioco è stata rielaborata rispetto agli episodi precedenti. L’alta qualità della tecnica di animazione dell’acclamata serie Guilty Gear Xrd dà vita a una grafica 3D, ben mascherata dallo stile anime. I personaggi carismatici della serie sono stati completamente rivisitati e affiancati da molti nuovi personaggi. Tuttavia, il sistema rimane semplice da apprendere, ma è anche complesso, per chi vuole davvero padroneggiarlo. La modalità storia, più lunga di un film, è pensata non solo per gli appassionati di Guilty Gear, ma anche per gli amanti degli anime.