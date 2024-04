SaGa Emerald Beyond è ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Square Enix pubblica oggi un nuovo capitolo della leggendaria serie SaGa, SaGa Emerald Beyond, su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PC (via STEAM) e dispositivi iOS e Android. SaGa Emerald Beyond riunisce tutti gli elementi migliori di quest’amata serie, tra cui il sistema di scenari liberi e i combattimenti strategici, per offrire un’esperienza di gioco unica per ciascun giocatore.

SaGa Emerald Beyond riunisce gli elementi base dei combattimenti e del sistema di scenari liberi che hanno reso celebre questa serie di GdR offrendo l’esperienza definitiva sia per i fan che per i nuovi giocatori. I giocatori potranno divertirsi con dei combattimenti profondamente strategici, un cast variegato di personaggi con backstory emozionanti, una trama sempre in evoluzione dettata dalle loro scelte e molto altro. Questo nuovo titolo vede il ritorno di varie figure iconiche per la serie, come il creatore di SaGa, Akitoshi Kawazu, il compositore Kenji Ito e l’illustratore Satoshi Kuramochi. Insieme, uniscono gli elementi migliori dell’amata serie per offrire un’esperienza di gioco unica per i fan e per i nuovi giocatori.

