MEGATON MUSASHI è ora su Crunchyroll, in concomitanza con l’uscita del videogioco

MEGATON MUSASHI è una serie di robot giganti adattata da un videogioco creato da Level-5, creatori di Professor Layton, Yo-kai Watch, Inazuma Eleven e Ni no Kuni. Prodotto nel 2021, il primo episodio della stagione 1 è ora su Crunchyroll, mentre MEGATON MUSASHI W: WIRED viene pubblicato su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e Steam. Nell’anno 2118, la Terra è stata invasa dai fortissimi alieni Draktor, portando all’eliminazione del 99.9% degli esseri umani. Yamato Ichidaiji e gli altri piloti protagonisti salgono quindi a bordo dei giganteschi robot Rogue di classe Megaton e si lanciano in una lotta sfrenata per riconquistare il pianeta.​ Un nuovo episodio di MEGATON MUSASHI sarà disponibile su Crunchyroll ogni mercoledì dalle 15:00 (CET).

Questa la sinossi ufficiale di MEGATON MUSASHI:

In una tranquilla città, la gente conduceva una vita felice e spensierata. Ma nessuno immaginava che quella pace fosse solo un inganno. Ciò che non sapevano… era che la Terra era stata distrutta.

Dei misteriosi alieni avevano sferrato un potente attacco dallo spazio, annientando il 99,9% dell’umanità. Questi nemici si chiamavano Draktor. In poco tempo, questi nemici dell’umanità aprirono un enorme cratere nella Terra per creare un habitat adatto a loro. L’umanità non poteva far altro che fuggire dal loro controllo e nascondersi nei rifugi. Attendevano così il momento il cui far ritorno, ignari se quel giorno sarebbe mai giunto. Gli abitanti del rifugio Ixia, i cui ricordi erano stati cancellati, vivevano una vita spensierata, beatamente ignari della verità. Ma tra di loro vivevano alcuni prescelti, che combattevano contro gli alieni pilotando robot giganti chiamati Rogue. E proprio oggi è stato scelto un nuovo pilota…

