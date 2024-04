Milestone e Plaion Italia annunciano una riorganizzazione ai vertici

Milestone, tra i principali sviluppatori e publisher di videogiochi di corsa al mondo, annuncia la nomina di Umberto Bettini a nuovo General Manager, a diretto riporto della CEO Luisa Bixio. L’azienda rafforza così il proprio team esecutivo introducendo un nuovo ruolo nell’organigramma dirigenziale, necessario a sostenere le prospettive di crescita future. Precedentemente Country Manager di PLAION Italia, il manager 53enne vanta un’esperienza pluridecennale nell’industria dell’intrattenimento e supervisionerà tutte le operazioni di Milestone, dallo sviluppo dei giochi alla definizione della strategia commerciale.

Sono onorato di entrare a far parte di Milestone come General Manager e di poter guidare un team di talentuosi professionisti. Milestone ha una ricca storia di successo nello sviluppo di giochi racing e sono entusiasta di poter contribuire al futuro di una tale eccellenza. Insieme, continueremo a ridefinire i confini dell’intrattenimento videoludico offrendo esperienze indimenticabili ai giocatori di tutto il mondo.

ha dichiarato Umberto Bettini.

Contestualmente, Luigi Colamusso, precedentemente Direttore Commerciale Games & Distribuzione, assume la carica di Country Manager di PLAION Italia, la filiale locale del Gruppo PLAION, sviluppatore e produttore indipendente leader nel settore dei giochi e dei prodotti di intrattenimento. Figura di spicco nel settore dei videogiochi e dell’intrattenimento, Luigi Colamusso ha così commentato:

Sono orgoglioso di questo nuovo incarico come Country Manager di PLAION Italia. Un passo emozionante in questa nuova fase della mia carriera, che accetto con grande entusiasmo. Sono grato per l’opportunità di guidare una squadra così competente e di contribuire al continuo successo e all’espansione del Gruppo PLAION nel mercato italiano. Guardo con fiducia al futuro e sono determinato a consolidare la posizione di PLAION Italia come punto di riferimento nel settore dei giochi e dell’intrattenimento digitale.