I Puffi – Dreams: trailer della prossima avventura dei mitici personaggi di Peyo

Vi siete mai chiesti cosa succede nella mente di un Puffo addormentato? Ora avete la possibilità di scoprirlo con I Puffi – Dreams, che sarà pubblicato nel 2024 su PS5, PS4, Xbox One|Series, Nintendo Switch e PC (STEAM, Microsoft Store, Epic Game Store). Tuffatevi in una nuovissima avventura nel cuore dell’universo dei Puffi con questo nuovissimo platform 3D, dove i sogni più fantastici si scontrano con gli incubi più oscuri. Scoprite un assaggio di questo emozionante viaggio con il teaser di reveal.

A proposito di I Puffi – Dreams:

è l’ultima avventura di Ocellus Services, rinomata per la sua esperienza nella creazione di Marsupilami: Hoobadventure. Da solo o con un amico, scopri luoghi incantevoli ed esplora i sogni dei tuoi Puffi preferiti. Ogni sogno è un’avventura unica con un gameplay distinto. Questo gioco platform 3D presenta sfide puffosamente emozionanti e rompicapi strabilianti, creando un mondo magico e completamente coinvolgente in cui l’immaginazione prende vita.

Gargamella ha escogitato un nuovo piano diabolico per catturare i Puffi. Il famigerato cattivone ha lanciato un astuto incantesimo sui cespugli di salsapariglia, la delizia preferita dai Puffi, facendoli cadere in un sonno profondo. Imbarcatevi in una spedizione da sogno per risvegliare tutti i Puffi prima che il malvagio Gargamella raggiunga il villaggio. Questo viaggio epico vi condurrà in un’esperienza di gioco tanto emozionante quanto imprevedibile, perché nel mondo dei sogni la felicità può trasformarsi da un momento all’altro in un misterioso incubo. Il destino del Villaggio dei Puffi è nelle vostre mani. Per salvarlo, preparatevi a intraprendere un viaggio verso i confini più remoti dell’immaginazione!

Caratteristiche:

Giocate da soli o in co-op – Sventate il piano di Gargamella da soli o con un amico.

Immergetevi nell’immaginazione dei Puffi – Ogni sogno è un’avventura di gioco unica, con una serie di accessori, enigmi e sorprese.

Partite all’avventura – Esplorate 4 mondi da sogno, con 12 livelli e 16 mini-livelli da completare e scoprite i segreti del Villaggio dei Puffi.

Un personaggio che vi rispecchia – Raccogliete tutte le sfere magiche per risvegliare ogni Puffo e riportare in vita il villaggio. Recuperate i modelli per personalizzare il vostro personaggio con nuovi abiti e sbloccate varie sorprese durante il vostro viaggio.

Una direzione artistica magica – Scoprite uno stile artistico unico e colorato che si evolve man mano che esplorate i diversi sogni.