Street Fighter 6: tutti i dettagli sull’arrivo di Akuma

Nella lore di Street Fighter sono presenti diversi background clamorosi. In uno di questi, la leggenda narra di un uomo talmente consumato dalla propria brama di potenza da lasciar dissolvere nel nulla anima e corpo. Sappiamo bene che non è solo una leggenda, e che ora Akuma tornerà, in Street Fighter 6, per sfidare gli avversari degni di affrontarlo, a partire dal 22 maggio. Saprete sfruttare il Satsui no Hado o soccomberete al cospetto di tanta potenza?

Il debutto di Akuma è avvenuto in Super Street Fighter II Turbo come boss segreto e personaggio giocabile. In Street Fighter 6, la sua brama di potenza porta con sé un costo straziante. Sono infatti centinaia le statue degli avversari sconfitti che Akuma ha scolpito e collocato nella caverna in cui risiede. Il loro silenzio l’ha spinto a immergersi sempre più a fondo in un percorso di conflitto interiore. Andy Wong di Capcom, in seguito al gameplay trailer rilasciato ieri, ha spiegato alcune cose al riguardo, rompendo questo silenzio. Tutti i dettagli (come lo spotlight sulle sue tecniche) sono esplicati qui.

Ora Akuma ha una presenza più imponente, completa com’è di capelli grigi. Abbiamo anche usato varie statue del Buddha e animali come riferimenti per la sua muscolatura, nel tentativo di conferire al personaggio un’estetica più memorabile. Come gli altri personaggi dello Year 1, Akuma può diventare il vostro Master in World Tour. Cercatelo in una nuova area, Enma’s Hollow, situata sull’isola di Gokuento, ma fate attenzione agli effetti del Satsui no Hado se non volete farvi tormentare dalla sua ferocia. Dopo aver rafforzato il legame con Akuma, imparerete le sue mosse demoniache, che potrete assegnare al vostro avatar per usarle in World Tour o nelle Avatar Battles del Battle Hub. Avendo trascorso tutta la vita ad affinare le sue abilità, le mosse di Akuma saranno familiari ai fan di lunga data, ma il Satsui no Hado consente ora nuove possibilità. La camminata veloce e la lunga portata gli consentono di dominare lo spazio e il flow del combattimento.

Ecco un esempio di alcune delle sue esaltanti e demoniache mosse:

Gou Hadoken: La famigerata palla di fuoco di Akuma è tornata e può essere caricata per lanciare una “palla di fuoco rossa” che gli offre più opzioni in caso di attacco o blocco.

Ashura Senku: Come le sue precedenti versioni, Akuma utilizza Ashura Senku per scivolare sul campo di battaglia nascosto nell’ombra.

Adamant Flame: Una delle nuove mosse di Akuma, che esegue una spinta in avanti avvolta dalle fiamme. Questa mossa è utile nelle combo e per sfruttare gli avversari vulnerabili grazie alla sua lunga portata.

Messatsu Gohado: La Super Art di livello 1 di Akuma, che spara una palla altamente concentrata di Satsui no Hado.

Empyrean’s End: La Super Art di livello 2 di Akuma, che trasforma il Satsui no Hado in una potente fiamma e la incendia contro l’avversario.

Sip of Calamity: La prima Super Art di livello 3 di Akuma, con la quale scaraventa gli avversari a terra con la faccia in avanti e prosegue con un singolo colpo devastante.

Shun Goku Satsu o “Raging Demon”: Questa seconda Super Art di livello 3 può essere eseguita solo quando la sua Vitalità è abbastanza bassa per una Cristical Art e può essere usata per terminare le combo.

Con questo aggiornamento è in arrivo una nuova arena, Enma’s Hollow, in cui Akuma risiede continuando il duro addestramento. I possessori di Year 1 Ultimate Pass riceveranno questa arena il 22 maggio. Il secondo costume di Akuma è ispirato al suo look al debutto in Super Street Fighter II Turbo. E parlando di costumi, il terzo costume di Rashid, A.K.I., Ed e Akuma sarà disponibile per l’acquisto al momento dell’uscita di Akuma, e verrà distribuito automaticamente a tutti i possessori di Year 1 Ultimate Pass. Con l’aggiornamento di Akuma arriverà anche l’importante patch di bilanciamento di cui tanto si è parlato in precedenza, per cui tutti i personaggi subiranno delle modifiche.