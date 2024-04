Life By You arriva in Early Access a giugno

L’attesissimo Life Sim di Paradox Interactive, Life by You, entrerà finalmente nella fase di Early Access il prossimo 4 giugno. Prevista in precedenza per il 5 marzo 2024, la nuova data ha concesso al team del tempo per rifinire i dettagli dei personaggi e migliorare ulteriormente il gameplay. I giocatori possono aggiungere Life by You alla propria wishlist di Steam ed Epic Store.

Life by You è un gioco di simulatione di vita in cui i giocatori possono progettare e vivere la vita degli esseri umani che creano, in un mondo di gioco aperto e completamente personalizzabile. I giocatori possono creare famiglie, costruire case e raccontare le tante storie della vita. Grazie alla conversazione in lingua reale e alla possibilità di passare dal gameplay in terza persona al controllo diretto, i giocatori potranno connettersi con i propri personaggi a un livello più emotivo. Il titolo sarà disponibile con strumenti di creazione e di editing come il Creatore di personaggi, il Designer degli oggetti, gli Alberi dei linguaggi e molto altro, tutti messi a disposizione dei giocatori in modo che possano adattare e modificare il gioco secondo alla propria storia.

Articoli Consigliati Stellar Blade: come funziona la Nuova partita+? Street Fighter 6: tutti i dettagli sull’arrivo di Akuma

Al centro di Life By You c’è la community di giocatori. Abbiamo creato un sandbox in cui i giocatori possano raccontare qualsiasi storia desiderino. Da racconti personali, esoterici, o fan fiction, potranno vivere la vita al massimo – o violare le regole se preferiscono farlo!

ha dichiarato Rod Humble, general manager di Paradox Tectonic.

Nel gioco sarà possibile:

Raccontare storie profonde: Il mondo è la tua sandbox. Crea i tuoi umani, o gioca nei panni di personaggi già presenti al suo interno – controlla qualsiasi personaggio tu incontri. Puoi fare passi da gigante in una carriera, scegliere di vivere una vita senza ordine, innamorarti con la stessa frequenza con cui cambi i tuoi vestiti, o esplorare la tua sessualità. Puoi raccontare storie che sono importanti per te.

Esplorare e scoprire un mondo aperto: Guida, vai in bici, in monopattino o spostati a piedi nel mondo di gioco. Sul tuo percorso, raccogli conchiglie, fiori selvatici e gemme. Puoi anche conversare in lingua reale con qualsiasi essere umano presente nel gioco.

Dare spazio alla creatività con stumenti profondi : Utilizza gli strumenti di creazione e personalizzazione per modificare il gameplay in qualsiasi momento. Crea un gmondo di gioco su misura o condividi le tue creazioni con Paradox Mods.

Costruisci e personalizza esseri umani e ambienti: Progetta la casa dei tuoi sogni da zero o ristruttura edifici esistenti. Personalizza il tuo personaggio umano con uno strumento di creazione dei personaggi ricco, che include anche una personalità profonda e tratti caratteriali.