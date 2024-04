Stellar Blade: come funziona la Nuova partita+?

Stellar Blade è il gioco del momento (qui la nostra recensione) e Shift Up ha provveduto a inserire, già dal Day One, una interessante opzione in più rispetto alla versione Vanilla, ovvero la Nuova partita+, così che i giocatori possano continuare il loro viaggio a Xion anche dopo i titoli di coda. La nuova modalità include la possibilità di aumentare ulteriormente il livello dell’equipaggiamento, nuovi costumi da indossare e una serie di nuove abilità. All’interno della Nuova partita +, potrete ottenere nuovi costumi e accessori per EVE, insieme a costumi aggiuntivi per Adam, Lily e il drone. Potrete provare ad aprire nuovamente gli scrigni dove in precedenza avete trovato i costumi o visitare di nuovo i negozi che li vendono. Potrete anche partecipare nuovamente alle missioni per ottenere i costumi che non avete ottenuto la prima volta. Nel corso della Nuova partita + potrete ottenere ben 34 nuovi outfit per EVE, tra cui cinque accessori, e due oggetti cosmetici ciascuno per Adam, Lily e il drone.

I giocatori che saranno arrivati fino alla fine del gioco potranno mettersi alla prova in difficoltà più elevate. Per affrontare nemici più potenti, anche EVE dovrà rafforzarsi. Ecco dunque la possibilità di aumentare il livello per arma, nucleo corporeo, nucleo beta e fiaschetta. Potrete vendere i nuclei in eccedenza al negozio di SP0-tt2r per ottenere Vitcoin, che poi potrete spendere per ottenere nuovi costumi.

Nella Nuova partita +, potrete ottenere le abilità infinite, ovvero potenziamenti delle abilità Beta già esistenti. Sia l’equipaggiamento che l’Esospina di EVE riceveranno dei potenziamenti. Questi potenziamenti Mk2 dell’equipaggiamento esistente, permetteranno ai giocatori di personalizzare il loro approccio al gioco. Potreste aumentare la velocità d’attacco per mettere in difficoltà i nemici con i vostri attacchi, oppure potreste convertire i danni subiti in energia Beta e rispedirli al mittente.