F1 24: gameplay trailer dell’atteso titolo EA SPORTS

Electronic Arts offre ora agli appassionati un primo assaggio dell’azione che ritroveranno nel gameplay di EA SPORTS F1 24. Questo nuovo video presenta tre dei quattro circuiti aggiornati in F1 24, tra cui la “casa del motorsport britannico” Silverstone, i circuiti internazionali di Spa e Lusail, amati dai fan, nonché l’iconico circuito cittadino di Monaco e il circuito internazionale di Shanghai. I circuiti, mostrati in una serie di condizioni atmosferiche e angolazioni della telecamera, dimostrano l’avanzato livello raggiunto nei singoli dettagli e nel realismo del gioco.

L’anteprima offre anche un primo sguardo alle auto di F1 della stagione 2024, aggiornate grazie a precisi dati CAD. Il video mette in evidenza alcune delle caratteristiche innovative del gioco, come le voci fuori campo dei piloti, adattate alle attuali trasmissioni televisive di F1, e l’innovativo software Dynamic Diffuse Global Illumination, che migliora l’illuminazione, le ombre e i riflessi. Il 7 maggio verrà poi presentato l’ultimo Deep Dive video, che esplorerà ulteriormente gli aggiornamenti dei circuiti, dei piloti e delle squadre.

Il video segue un Deep Dive molto interessante, il secondo, dedicato alla modalità Carriera, che ha ricevuto l’aggiornamento più significativo dal 2016. Codemasters ha sviluppato il suo approccio alla Carriera del Pilota introducendo un’esperienza per giocatore singolo che riflette le sfide del mondo reale affrontate dai piloti di F1. Per la prima volta, i giocatori possono affrontare la lotta per il titolo attraverso gli occhi degli attuali protagonisti della stagione di F1, dei promettenti talenti della F2, o costruire sulla legacy di piloti iconici come Ayrton Senna e Michael Schumacher.

La nuova modalità Carriera si avvale del sistema di riconoscimento dei piloti, che dà maggior peso a ogni decisione presa in pista e fuori. Proprio come nel mondo reale, con l’aumentare della reputazione del giocatore crescono anche le opportunità, con la possibilità di partecipare a riunioni contrattuali segrete, di ottenere offerte da altre squadre e di avere un team di Ricerca e Sviluppo più motivato. Questa modalità introduce anche una novità unica: gli Accolades, pietre miliari a lungo termine legate allo sport e a ciascun pilota, basate sui risultati ottenuti nel mondo reale. Personalizzando il pilota all’inizio dell’esperienza, i giocatori hanno a disposizione una tabula rasa su cui costruire e i riconoscimenti si guadagneranno man mano che si progredisce, mentre scegliendo di giocare nei panni di uno dei professionisti, i giocatori si troveranno di fronte a sfide basate sui risultati ottenuti nella vita reale. La modalità Carriera a due giocatori include tutte le nuove funzionalità per giocatore singolo, mentre la Carriera Sfida offre un nuovo modo di competere e sperimentare F1 24, con scenari mutevoli basati su un pilota e una squadra esistenti, identici per tutti i giocatori e determinati dal voto dei giocatori.