Marvel Rivals: svelato lo stage di Tokyo 2099

Un altro mondo è emerso dall’Intreccio del Flusso Temporale in Marvel Rivals. In un futuro controllato da mega-corporazioni come Alchemax, anche i Supereroi devono muoversi nell’ombra. Questo, fino a quando una massiccia fessura negli intrecci del Multiverso appare. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità ed è compito dei Web Warriors salvare la Rete della Vita e del Destino. Speriamo trovino persone amichevoli che li aiutino, perché il loro quartiere si è ingrandito notevolmente… Pensate di avere quello che serve per sopravvivere per le strade di Tokyo 2099?

Il Closed Alpha Test del gioco inizierà il 10 maggio. Ricordiamo che nel nuovo gioco Asgard si è fusa con Yggdrasill, l’Albero del Mondo che connette i Dieci Regni. Ora Loki, dio dell’inganno, utilizza i suoi poteri per controllare questo nuovo mondo, che prende il nome di Yggsgard ed è la prima mappa svelata nel dettaglio per l’atteso shooter coi supereroi. Ricordiamo anche che tra i protagonisti selezionabili nel gioco troveremo alcuni dei più iconici supereroi dell’universo Marvel, tra cui Iron Man, Spider-Man, Pantera Nera, Hulk, Rocket, Groot, Scarlet Witch, Storm e Magik, e un’anticipazione del gioco sarà disponibile a maggio tramite un test closed alpha su PC.

Articoli Consigliati Sea of Thieves: tutto sulla Stagione 12 e l’arrivo su PS5 MotoGP 24: trailer di lancio dell’atteso titolo Milestone

Marvel Rivals offre uno sguardo intrigante su un’epica esperienza di gioco dove i vostri eroi Marvel preferiti si uniscono per battaglie avvincenti 6v6, sfruttando abilità di squadra innovative in ambienti distruttibili che spaziano attraverso tutto il multiverso Marvel! Marvel Rivals promette un’avventura cooperativa intensa e frenetica, dove giocatori si scontrano in battaglie 6v6 per conquistare la vittoria, manipolando l’ambiente circostante per creare vantaggi tattici cruciali. Il team dietro Marvel Rivals vanta talenti globali con esperienza pregressa su franchise di grande successo come Call of Duty e Battlefield.

Immerso in una trama avvincente ideata dal team di scrittori di NetEase, Marvel Rivals ci introduce al conflitto senza quartiere tra il dittatoriale Dottor Destino e la sua controparte futura del 2099, un conflitto che ha scatenato un caos dimensionale noto come Timestream Entanglement, generando mondi nuovi e crisi inimmaginabili. L’eclettica squadra di supereroi include nomi illustri come Iron Man, Spider-Man, Pantera Nera, Hulk, Rocket, Groot, Scarlet Witch, Storm, Magik e molti altri ancora. Oltre alle abilità individuali, i personaggi possono lanciare attacchi di squadra, combinando i loro superpoteri per creare tattiche innovative che possono ribaltare le sorti della battaglia.