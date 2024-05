Sea of Thieves: tutto sulla Stagione 12 e l’arrivo su PS5

Sea of Thieves, l’avventura piratesca di Rare che si svolge all’interno di un mondo condiviso e che ha già accolto oltre 40 milioni di giocatori, è ora disponibile su PlayStation 5. Il team di Rare è entusiasta di dare il benvenuto a un numero ancora maggiore di giocatori consentendo il download digitale a partire da 39,99€ e con il supporto al cross play tra Xbox, PlayStation, Windows PC e Steam. La Stagione 12 è disponibile in contemporanea come aggiornamento gratuito, per i giocatori di tutte le piattaforme, offrendo una serie di caratteristiche che cambiano il gioco.

Lanciato nel 2018, Sea of Thieves è un gioco d’avventura piratesco di grande successo, che offre la quintessenza della vita da pirati con il saccheggio di tesori perduti, intense battaglie, la sconfitta di mostri marini e molto altro. Con oltre sei anni di aggiornamenti di contenuti gratuiti, tra cui storie crossover come A Pirate’s Life e The Legend of Monkey Island, nuove modalità di gioco come PVP on-demand e Safer Seas e strumenti come arpioni, canne da pesca e altro ancora, Sea of Thieves è un sandbox piratesco in continua evoluzione.

I giocatori di tutte le piattaforme possono entrare nella Stagione 12 in concomitanza con il lancio di Sea of Thieves su PlayStation 5. La Stagione 12 amplia l’arsenale di ogni giocatore con l’introduzione della Double Barrel Pistol e Throwing Knives. Inoltre, i giocatori possono utilizzare due nuovi strumenti, Bone Caller per evocare scheletri amici che combatteranno al loro fianco e Horn of Fair Winds per prendere il comando del vento. Con le zipline che ampliano le opzioni di viaggio sulla terraferma e gli Owls che possono essere acquistati nel Pirate Emporium, la Stagione 12 si preannuncia come una stagione di grande trasformazione.

Per ulteriori informazioni su Sea of Thieves è possibile visitare il sito seaofthieves.com. Sea of Thieves è disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 PC, Steam e PlayStation 5 a partire da 39,99€. È inoltre disponibile con Xbox Game Pass e PC Game Pass.