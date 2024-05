Stampede Racing Royale: Early Access Teaser per il singolare gioco di corse

Accendete il motore e rispolverate il casco da corsa preferito! Stampede Racing Royale, il kart racing battle royale per 60 giocatori dello sviluppatore Sumo Leamington e del publisher Secret Mode, sarà disponibile per Xbox Game Preview e Steam Early Access quest’estate. Guardate il nuovo trailer qui sotto, rivelato durante l’ID@Xbox Showcase su IGN. Quando si parla di corse, cosa c’è di meglio di una partenza in testa? Per i veri appassionati, Stampede: Racing Royale è già disponibile per il programma Xbox Insider. Gli appassionati di corse per PC sono invitati a tenere d’occhio la pagina di Steam per ricevere presto notizie sulle prossime qualifiche. Questa è l’occasione per fare dei giri di prova prima del lancio e per condividere il proprio feedback con il team di sviluppo durante la messa a punto del titolo. L’anteprima di gioco/lancio dell’Accesso Anticipato servirà come perfetta introduzione a Stampede e a condividere i vostri pensieri e feedback su ciò che desiderate vedere durante la finestra di Accesso Anticipato. La roadmap completa dei contenuti dell’Accesso Anticipato sarà condivisa in prossimità del lancio estivo.

A proposito di Stampede Racing Royale:

Benvenuti in Stampede Racing Royale – l’evento di corse più selvaggio che esista. Date gas in emozionanti gare di kart ed eventi, con 60 partecipanti che gareggiano tutti contemporaneamente. Sfruttate le vostre abilità e una vasta gamma di potenziamenti per farvi strada in testa al branco nelle classiche corse su circuito, oppure combattete la folla a testa alta per ottenere il maggior numero di punti nelle battaglie nell’arena.

Stampede Racing Royale mette 60 giocatori l’uno contro l’altro in eventi a eliminazione di tre round, che culminano in una finale ad alta intensità per incoronare il vincitore. I round includono le Gare di Stampede, che offrono un’azione classica di karting su circuiti incredibilmente fantasiosi contro un massimo di 59 avversari, e le Battaglie di Stampede, in cui i concorrenti si ritrovano in arene piene di potenziamenti per combattere sulla loro strada verso la vittoria.

Continuate a correre per sbloccare nuovi veicoli e infinite opzioni di personalizzazione. Trovate il kart ideale e rendetelo vostro con vernici personalizzate e tanto altro. Anche il vostro personaggio sarà oggetto di grandi personalizzazioni e vi permetterà di distinguervi dal branco.

C’è sempre qualche evento a cui partecipare nel mondo di Stampede. Le stagioni, gli eventi, le sfide e molto altro ancora fanno sì che i modi in cui si può gareggiare cambino continuamente, con nuove ricompense sempre in palio. Unitevi a un party per vivere l’azione di Stampede: Racing Royale con i vostri amici.