Disney Dreamlight Valley: disponibili due nuovi, importanti aggiornamenti

Per la grande gioia dei fan del gioco, l’aggiornamento gratuito “Emozioni e fronzoli” del gioco di base Disney Dreamlight Valley e l’atto II “La Scintilla dell’Immaginazione” del Pass espansione Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time sono stati infine resi disponibili e possiamo dargli un’occhiata anche tramite l’apposito trailer ufficiale.

In “Emozioni e fronzoli”, il nuovo aggiornamento gratuito per il gioco di base Disney Dreamlight Valley , i giocatori avranno la possibilità di fare amicizia con Paperina! Inoltre, in questo aggiornamento, i giocatori potranno aprire la loro Boutique, in cui sarà possibile condividere le proprie creazioni Tocco di magia con gli amici in visita nella valle. Sfruttando le funzionalità multiplayer del gioco, i giocatori ora hanno tantissime opportunità divertenti per interagire con gli amici.

Il Pass espansione a pagamento del gioco, Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time, lancia anche l’atto II: “La Scintilla dell’Immaginazione”. I giocatori riprenderanno da dove avevano interrotto, ponendo fine ai piani nefasti di Jafar, e faranno amicizia con il classico personaggio Disney Oswald il coniglio fortunato, aiutandolo a integrarsi nell’Isola dell’Eternità.