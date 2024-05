EA SPORTS WRC presenta la nuova modalità VR

Electronic Arts Inc. ha rilasciato un’entusiasmante aggiunta all’esperienza di gioco di EA SPORTS WRC: la modalità VR. Questa attesissima funzionalità sarà disponibile come aggiornamento gratuito per tutti i giocatori su PC tramite Steam, Epic e EA App che dispongono di cuffie compatibili, offrendo ai giocatori un modo completamente nuovo di vivere il mondo del rally.

EA SPORTS WRC è il primo gioco ufficiale del FIA World Rally Championship a offrire un’esperienza VR. Questa novità è in grado di regalare ai giocatori di WRC un’esperienza immersiva senza precedenti, avvicinandoli come non mai all’emozione di guidare un’auto da rally.

Articoli Consigliati eFootball: tutti i bonus per festeggiare i 750 milioni di download Disney Dreamlight Valley: disponibili due nuovi, importanti aggiornamenti

Siamo davvero entusiasti di portare la VR in EA Sports WRC. Con la VR, i giocatori potranno vivere il rally direttamente attraverso gli occhi dei piloti e immergersi completamente nell’esperienza che il WRC offre. Potranno sentire l’adrenalina mentre raggiungono velocità incredibili e affrontano salti che sfidano la gravità negli spietati stage su asfalto, ghiaia e neve, immergendosi al contempo negli ambienti altamente dettagliati delle 18 location del gioco.

afferma il Creative Director Matthew Battison.

L’aggiunta della VR supporta tutte le modalità in singolo e multigiocatore del gioco. Un’ampia gamma di cuffie sarà compatibile con EA SPORTS WRC, tra cui Meta Quest 3, Meta Quest 2, Meta Quest Pro, Valve Index, Oculus Rift S, Oculus CV1 e HTC Vive.