Smite 2: da oggi il primo Alpha Weekend

Titan Forge Games ha dato il via oggi al primo Alpha Weekend di Smite 2, che si terrà dal 2 al 5 maggio. I bundle della Founder’s Edition, che garantiscono l’accesso all’evento, sono ora disponibili per l’acquisto. Il primo evento Alpha Weekend includerà 14 divinità giocabili e la rinnovata modalità di gioco Conquista. Gli eventi Alpha Weekend si terranno ogni mese fino a quando SMITE 2 non raggiungerà la closed beta, programmata per la fine dell’estate con server online 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con l’avanzare dei test Alpha, è prevista l’introduzione di altre divinità giocabili nonché miglioramenti e adeguamenti vari in base al feedback fornito agli sviluppatori.

Siamo davvero entusiasti di dare il benvenuto ai giocatori al primo evento Alpha Weekend. Il successo di SMITE è dovuto alla sua community e senza di loro non avremmo mai potuto immaginare di realizzare SMITE 2. Ecco perché noi di Titan Forge siamo impazienti di vedere i giocatori scoprire il gioco, per dirci poi cosa è piaciuto e cosa no, e ispirarci con nuove idee; il tutto per rendere SMITE 2 un grande gioco.

ha affermato in merito Travis Brown, direttore generale di Titan Forge Games.

I giocatori selezionati che si sono registrati tramite il sito ufficiale riceveranno un invito a partecipare all’alpha test. I giocatori che acquistano la Founder’s Edition, la Deluxe Founder’s Edition o la Ultimate Founder’s Edition di SMITE 2 avranno l’accesso garantito agli eventi Alpha Weekend e alla closed beta, durante la quale i server rimarranno online 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina delle domande frequenti ufficiali.