Apex Legends: trailer di Alter, oggi il nuovo gameplay video

EA e Respawn hanno presentato il trailer di Alter, la leggenda della nuova stagione di Apex Legends. Come viaggiatrice interdimensionale innamorata del caos, Alter ha vissuto molte vite, seminando morte e distruzione ovunque andasse. Forgiata dalla pietra con un enorme potere. Esperta nell’arte dell’assassinio. Cacciatrice delle antiche vie. Se chiedi alla nuova leggenda, Alter, “Chi sei?” potresti non avere mai una vera risposta.

Apex Legends è un battle royale gratuito in cui personaggi leggendari si sfidano per gloria, fama e ricchezza ai margini della Frontiera. Giocate gratis su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA app e Steam al pluripremiato battle royale gratuito sviluppato da Respawn Entertainment. Scoprite un elenco in continua espansione di personaggi leggendari dotati di potenti abilità, scegliete la strategia perfetta per la vostra squadra e lasciatevi sorprendere da un gameplay innovativo.

