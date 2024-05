Helldivers 2: tutte le novità dell’aggiornamento di maggio

Valorosi guerrieri della giustizia… un profondo gelo sta arrivando nella galassia e i leader della Super Terra stanno lanciando il prossimo Titolo di guerra premium di Helldivers 2 il 9 di maggio a tutte le forze in prima linea, nome in codice: Patrioti polari. Traboccante di nuovi equipaggiamenti, questo pacchetto di terrificante pandemonio contiene armi, armature, mantelli ed emote. Rimani al fresco nell’arsura della battaglia mentre congeli i malevoli nemici della libertà.

Armi principali

Batticarne AR-61

Un vero trincia-tentacoli. Questo fucile d’assalto di alto calibro ha un’impressionante potenza d’arresto ma un caricatore limitato, quindi ogni colpo deve andare a segno. È sconsigliabile fare colpi non patriottici “per scherzo”.

Pestello SMG-72

Ha una cadenza di fuoco minore degli altri mitra, ma i proiettili a concussione lasceranno i tuoi nemici storditi, confusi e sempre molto brutti. Il meglio arriva agli Helldiver che sanno aspettare.

Purificatore PLAS-101

Prepara la trappola. Premi il grilletto. Lascia che ti carichino. Sorridi. Si stanno avvicinando. Sorridi di nuovo. Più vicino. Sorridi. Più vicino. Sorridi. Più vicino… e rilascia il grilletto. S.P.L.A.T. Più riesci a tenere duro, e a tenere il grilletto, maggiori saranno i danni.

Armi secondarie / Potenziatore di servizi

Granate incendiarie G-13

Non perdere tempo a leggere le istruzioni, lanciala al nemico e scappa. Questa cosetta esplode all’impatto e incendia l’area con del fosforo bianco, quindi non è il caso che tu e i tuoi alleati rimaniate nei paraggi a fare due chiacchiere.

Verdetto P-113

Quelli del settore ricerca e sviluppo la adorano. Va a gas, è semi-automatica e spara la più grande cartuccia a percussione centrale di tutte le pistole del suo genere. La chiamano la “Delibera rapida”. Estraila rapidamente per fare bella figura con la tua squadra.

Shock motivazionali

Dà letteralmente una scossa agli Helldiver per farli riprendere dopo essere stati colpiti e rallentati da furtivi attacchi sleali come il rivoltante vomito acido di insetto. Non attenua gli effetti ad area come gli attacchi elettromagnetici, però.

Armature

Guerriero d’inverno CW-36

Nasconditi negli ambienti innevati con la mimetizzazione perfetta. Il nemico non si accorgerà del tuo arrivo finché non sarà troppo tardi. Ah, il dolce odore della furtività. Potenziamento passivo – Servo-assistita.

Kodiak CW-22

Accuratamente testata da patrioti volontari nell’ambito del programma di cittadinanza avanzata Cavie di laboratorio per la Super Terra. Il loro sacrificio non sarà dimenticato. Potenziamento passivo – Fortificata.

Esploratore artico CW-4

È dotata di un’astuta cintura multiuso con pratiche tasche che possono essere riempite con diversi oggetti come coltelli da tasca, souvenir, rocce interessanti, tentacoli di Terminidi, parti di robot, ecc. Potenziamento passivo – Esploratore.

Mantelli

L’incubo del dissidente

Scientificamente testato per essere “terrificante” sugli individui affetti da dissenso durante approfondite sperimentazioni nei centri di riabilitazione patriottica.

Pignoni della gloria eterna

Garantisce l’ascesa ai ranghi immortali di coloro che sono iscritti nell’Archivio digitale degli atti valorosi della Super Terra.

Ordine del Sacro Scrutinio

Porta le insegne dell’Ordine del Sacro Scrutinio, un club di patrioti autorizzato dal Ministero riservato ai cittadini che si impegnano a preservare la sacralità del voto.

E, naturalmente, ci saranno nuove emote! Sappiamo che i nostri coraggiosi ed eroici soldati adorano provare nuove mosse proprio nel vivo della battaglia, a prescindere da quanto letale possa risultare, quindi dacci dentro con la Strumentazione mime, richiedi una chat patriottica con Chiamate gli Helldiver e cerca nuovi elettori con Schede elettorali per tutti.