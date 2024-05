PlayStation presenta il nuovo sistema di inviti alle sessioni multigiocatore

Nei prossimi mesi sarà introdotta la possibilità di generare un collegamento condivisibile sulla console PS5 o su PlayStation App e di inviarlo ad altri giocatori di PS5 tramite qualsiasi piattaforma di messaggistica o social media. Aprendo il collegamento, il destinatario potrà accedere alla sessione multigiocatore anche se non si trova tra gli amici dell’ospite su PlayStation Network. I giocatori di PS5 possono condividere l’invito a una sessione multigiocatore su qualsiasi piattaforma social utilizzando PlayStation App o scansionando un codice QR sulla propria console.

Questa funzionalità è stata progettata per integrare i metodi esistenti di partecipazione a una sessione all’interno di un gioco per PS5 ed è costante in tutti i giochi per PS5 supportati. Poiché si tratta di una nuova tecnologia, una minima percentuale di giochi per PS5 potrebbe richiedere un aggiornamento per garantire che la partecipazione alle sessioni funzioni perfettamente. Inoltre, è stato sviluppato anche un widget esclusivo per gli inviti alle sessioni di PS5 condivisi su Discord. Il widget si aggiorna dinamicamente per mostrare lo stato della sessione multigiocatore, in modo da sapere se la sessione è ancora attiva prima di partecipare. Nei prossimi mesi verrà introdotta anche la possibilità di condividere il proprio profilo PlayStation Network (o quello di un altro giocatore) su qualsiasi app di messaggistica o dei social generando un collegamento da PlayStation App, dalla console PS5 o dal profilo Web su PlayStation.com.

