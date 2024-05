Red Dead Online: PE quadrupli e tutti i bonus del periodo

Dalla florida Saint Denis alle pianure polverose del New Austin, i Naturalisti vanno alla scoperta della fauna locale mentre i Collezionisti sono alla ricerca di rarità da vendere per ottenere guadagni aumentati, in Red Dead Online. I Distillatori stanno tenendo sulle spine le autorità, mentre i Cacciatori di taglie con licenza cercano di farsi valere. Nel frattempo, i Commercianti stanno facendo pagare di più le loro merci per far fronte all’altissima domanda di pellicce. Sfruttate i bonus per i Ruoli in Red Dead Online, PE quadrupli nella Serie in evidenza, un abito dalla community ispirato a una nota canaglia e tanto altro fino al 3 giugno.

RDO$ E PE DOPPI NELLE VENDITE PER DISTILLATORI E COMMERCIANTI

Articoli Consigliati skate: Electronic Arts e Full Circle mostrano un nuovo dev diary PlayStation presenta il nuovo sistema di inviti alle sessioni multigiocatore

Trasformate l’oro liquido in freddo denaro completando una vendita da Distillatore tra il 7 e il 13 maggio per ricevere un’offerta per uno sconto di 8 Lingotti d’Oro sui temi per il Saloon da Distillatore. Sbarazzatevi della tua scorta di liquore e iniziate a vederci doppio grazie a RDO$ e PE doppi.

Fornite ai clienti prodotti animali come le pelli e tanto altro effettuando le vendite da Commercianti, che ora forniscono RDO$ e PE doppi. Ricevi un nuovo paio di Stivali Calhoun blu completando una vendita da Commerciante dal 14 al 20 maggio.

RDO$ E PE DOPPI SU VENDITE DI SET DA COLLEZIONISTA E CAMPIONI DA NATURALISTA

Aiutate Madame Nazar andando alla ricerca di tesori nascosti per tutta la mappa su sua richiesta. Completate le vendite di set da Collezionista consegnando le scoperte e ricevendo RDO$ e PE doppi.

Spingetevi oltre e scopri 3 o più oggetti collezionabili dal 28 maggio al 3 giugno per ricevere un paio di Pantaloni Concho blu. Aiutate l’ambientalista Harriet Davenport nella sua ricerca raccogliendo e consegnando campioni di fauna selvatica e ricevendo RDO$ e PE doppi. Inoltre, consegnando un qualsiasi campione ad Harriet dal 21 al 27 maggio otterrete in regalo 3 Ferormoni di animale leggendario e 50 cartucce sedative.

RDO$ E PE DOPPI NELLE MISSIONI CACCIA ALLA TAGLIA

Mettete in ginocchio i fuorilegge completando le missioni Caccia alla Taglia. Cercate la bacheca delle taglie più vicina per iniziare e ottenere RDO$ e PE doppi, oltre a una Giacca Benbow bianca e nera portando dentro una taglia tra il 30 aprile e il 6 maggio.

RICOMPENSE AGGIUNTIVE

Andate a caccia o prelevate un campione da un animale leggendario durante questo mese per ottenere un Cappello di procione argento e completate una Sfida dei Ruoli per ricevere un’offerta per uno sconto del 50% su un articolo per i Ruoli Affermati o Provetti.

Ricompense per i Ruoli:

30 aprile – 6 maggio: completa una missione Caccia alla Taglia per ricevere una Giacca Benbow bianca e nera

7 – 13 maggio: completa una vendita da Distillatore per ricevere un’offerta per uno sconto di 8 Lingotti d’Oro sui temi per il Saloon da Distillatore

14 – 20 maggio: completa una vendita da Commerciante per ricevere un paio di Stivali Calhoun blu

21 – 27 maggio: vendi un campione ad Harriet per ricevere 3 Ferormoni di animale leggendario e 50 cartucce sedative

28 maggio – 3 giugno: scopri 3 oggetti collezionabili per ricevere un paio di Pantaloni Concho blu

PE QUADRUPLI NELLA SERIE IN EVIDENZA

La Serie in evidenza di questo mese non solo fornisce PE aggiuntivi ma è anche una degna introduzione a cinque modalità che ricoprono tutta la mappa. Ottenete PE quadrupli e fatevi un’idea della situazione entro il 3 giugno:

30 aprile – 6 maggio: Sparatoria a squadre

7 – 13 maggio: Serie di Conquiste

14 – 20 maggio: Ultimo superstite (Estrema)

21 – 27 maggio: Serie Arco e frecce

28 maggio – 3 giugno: Serie esplosiva

Chi riuscirà a vincere durante una settimana qualsiasi della Serie in evidenza riceverà una offerta per uno sconto di 10 Lingotti d’Oro sulla Licenza da Cacciatore di taglie, sulla Licenza da Cacciatore di taglie II, sul Tavolo da macellaio, sulla Borsa da Collezionista o sul Set per campionatura per Naturalisti.

ABITO GRATUITO ISPIRATO DALLA COMMUNITY

Mettetevi nei panni di uno dei peggiori criminali della frontiera con un nuovo abito ispirato dalla community pensato dall’utente YouTube Lordbst, un omaggio al famigerato Micah Bell. Riscatta gratuitamente questi articoli dai sarti aderenti e dalle pagine del Catalogo Wheeler, Rawson & Co. fino al 3 giugno:

Cappello Kennedy

Soprabito Marshall

Pantaloni da bandito

Gilet tradizionale

Camicia comune (uomo) o Camicetta Iniesta (donna)

Stivali Burnham

Nuovamente disponibili per un periodo limitato: Speroni barocchi Vaquero, Calze rammendate, Cappello Lister, Bandoliera doppia Carbow e Giacca Macbay saranno in vendita fino al 3 giugno.

SCONTI

Licenza da cacciatore di taglie – 5 Gold Bars off

Licenza da cacciatore di taglie II- 5 Gold Bars off

Capanna da distillatore – 5 Gold Bars off

Tavolo da macellaio – 5 Gold Bars off

Borsa da collezionista – 5 Gold Bars off

Set per campionatura da naturalista – 5 Gold Bars off

Tutti I cavalli per I ruoli – 30% off

Pistole – 30% off

Armi a ripetizione, personalizzazioni e munizioni per armi a ripetizione – 30% off

Bandane e guanti – 40% off