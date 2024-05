skate: Electronic Arts e Full Circle mostrano un nuovo dev diary

Electronic Arts e Full Circle presentano un nuovo episodio di “The Board Room”, insieme agli sviluppatori di “skate.” che parlano delle novità relative a funzionalità di personalizzazione, elementi cosmetici, ricompense e partnership.

Elementi cosmetici:

Saranno disponibili varie opzioni di abbigliamento: top, pantaloni, copricapi, occhiali, scarpe e persino calze. A partire da marche reali per arrivare a completi amati dai fan come il nostro costume da scheletro (chi sa, sa), potrete costruire un guardaroba ricco di varietà con cui far emergere il vostro stile personale a San Van. E, naturalmente, come non parlare della tavola? Avrete a disposizione tutto ciò che serve, come grafica, adesivi, nastri, ruote colorate e altro, per creare la vostra configurazione personale.

Ricompense:

Potrete sbloccare fantastici oggetti per personaggi e tavole nel negozio del gioco usando sia valuta guadagnata che premium. Ci impegneremo affinché il tempo trascorso a San Vansterdam sia sempre valutato correttamente e possiate ottenere splendidi oggetti, a prescindere che scegliate o meno di acquistare la valuta premium.

Personalizzazione dei personaggi:

L’obiettivo dichiarato dagli sviluppatori è raggiungere il punto di equilibrio tra realismo e stilizzazione per quanto riguarda ambienti e personaggi. Vi offriremo molti strumenti e opzioni con cui esprimere voi stressi e mostrare la vostra personalità. Potrete personalizzare guardaroba, altezza, corporatura e tratti dei vostri personaggi come meglio credete. Libertà di espressione, accessibilità e inclusività sono fondamentali in skate. perché riteniamo che lo skateboard debba essere di e per tutti. In San Vansterdam potrete essere chiunque vogliate.