Logitech G: al via le celebrazioni dei 10 anni dell’iconico mouse G502

Logitech G, brand di Logitech ed esponente nell’innovazione delle attrezzature da gaming, celebra il decimo anniversario del mouse da gaming G502. Nei suoi primi 10 anni, il G502 G502 è diventato amatissimo dalla community dei gamer per le prestazioni impareggiabili, le tecnologie innovative e le evoluzioni del design, diventando il mouse da gaming più venduto al mondo, con oltre 18 milioni di dispositivi venduti dal lancio.

“Il G502 è stato il mio mouse preferito per anni ed è la via di mezzo perfetta per me quando si tratta di avere qualche pulsante in più, senza però essere eccessivo. Questo mouse è estremamente comodo da usare per lunghi periodi di tempo. Il G502 ha un design elegante e raffinato. È sempre stato un’incredibile scelta per i giocatori che desiderano un paio di pulsanti in più, facili da raggiungere, e un’esperienza fluida che permetta loro di giocare senza interruzioni!” ha dichiarato Meg Kaylee, popolare streamer e producer che utilizza un G502 dal 2019.

Fin dall’inizio, il design del G502 ha dato priorità alle esigenze dei giocatori. Con ogni aggiornamento, il team di ingegneri e designer di Logitech G ha quantificato i fattori che influenzano il gioco e ha dato vita a queste intuizioni con il G502 originale e con ogni modello successivo.

A partire dal 2014, Logitech G ha introdotto il primo G502, con una profonda personalizzazione, prestazioni di tracciamento e reattività senza pari e il massimo comfort, seguito dal G502 Proteus Spectrum nel 2016, che offre ai giocatori fino a 16,8 milioni di opzioni di colori personalizzabili. Nel 2018 è stato lanciato il G502 HERO, progettato con il sensore HERO 25K di Logitech G, il più performante all’epoca. Nel 2019, il G502 è stato aggiornato con la tecnologia wireless LIGHTSPEED per un’incredibile reattività e affidabilità e con la ricarica wireless POWERPLAY; e più recentemente, il G502 è stato aggiornato con i modelli G502 X, G502 X LIGHTSPEED e G502 X PLUS con switch ottico-meccanici ibridi LIGHTFORCE.

“In Logitech G siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato nell’ultimo decennio”, ha dichiarato Ujesh Desai, direttore generale di Logitech G. “Ciò che distingue il G502 – tecnologia all’avanguardia e design innovativo – è diventato lo standard di riferimento per i mouse da gaming di tutti i generi”.

Nel progettare il G502, il team di progettisti e ingegneri ha dovuto quantificare i fattori che influenzano maggiormente il gioco, offrendo al contempo un mouse con un’abbondanza di funzioni superiori. Il mouse G502 originale era dotato di un sensore potente, estremamente accurato e preciso che poteva essere regolato in base alla superficie di appoggio del giocatore per ottenere un tracciamento di livello superiore e prestazioni ottimali. Sfruttando tecnologie come la mappatura del calore e la simulazione della geometria della superficie, il team ha creato un mouse che offre un comfort elevato, presenta un nuovo design e funziona come un’estensione della mano del giocatore.

“Il design del G502 ottimizza ogni parte della mano, adattandosi a ogni esigenza di gioco e offrendo un posizionamento dei pulsanti che massimizza l’esperienza. Strumenti come questo sono vere e proprie estensioni di noi stessi e migliorano le nostre capacità per dieci”, ha dichiarato Jeremy ‘Squatingdog’ Pedron, creator e gamer.

Partecipate ai festeggiamenti!

A partire da oggi, se i giocatori acquisteranno un mouse G502, riceveranno anche un mousepad in omaggio. Inoltre, per tutto l’anno, Logitech G organizzerà attività speciali, omaggi e celebrazioni per il G502, tra cui:

A partire da oggi, Logitech G collabora con PUBG: BATTLEGROUNDS di KRAFTON per organizzare un binomio globale, un torneo in più fasi con numerosi prodotti e premi in denaro, tra cui la possibilità di vincere mouse G502 X PLUS e mousepad G640 in edizione limitata. Il torneo sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Twitch ufficiale di PUBG: BATTLEGROUNDS. Per iscriversi, visitate il canale Discord ufficiale di Logitech G.

A partire da oggi, i giocatori potranno visitare il sito web di Logitech G per partecipare a un gioco digitale search-and-find che includerà easter egg del mouse G502 e lanci di titoli memorabili dell’ultimo decennio. I vincitori potranno aggiudicarsi tappetini per mouse in edizione speciale e un mouse G502 personalizzato.