Total War PHARAOH: in arrivo una grande espansione della Campagna

SEGA Europe Limited e Creative Assembly Ltd. hanno annunciato un aggiornamento gratuito di Total War PHARAOH che prevede l’arrivo di quattro nuove culture giocabili, oltre a ben 150 unità da battaglia nuove e rivisitate, il tutto in un teatro bellico più ampio. L’aggiornamento vedrà una rivisitazione della campagna di Total War PHARAOH sia per migliorare le preesistenti funzioni di gioco, sia per fornire ai giocatori un insieme di nuovi contenuti per vivere appieno i disordini del collasso dell’età del bronzo. Queste novità includono un’espansione della mappa della campagna che aggiunge al conflitto le note, e molto richieste, regioni della Mesopotamia e dell’Egea, oltre alle loro fazioni giocabili di Babilonia, Assiria, Micene e Troia.

Miglioramenti anche sul piano strategico della campagna come il sistema Dinastia che aggiunge la mortalità e la successione all’obiettivo dei tuoi leader di fazione e di lasciare un’eredità che sopravviva ai secoli. Sul piano della battaglia, invece, arriveranno 80 nuove unità per le fazioni mesopotamiche, oltre a un’aggiunta di più di 70 unità rivisitate per Micene e Troia che erano state introdotte per la prima volta con A Total War Saga: TROY.

Articoli Consigliati Diablo IV: tutte le novità previste con la Stagione 4: Bottino Rinnovato skate: Electronic Arts e Full Circle mostrano un nuovo dev diary

Il team di Total War PHARAOH rivelerà informazioni dettagliate sul processo di sviluppo attraverso una serie di articoli e Q&A che approfondiranno i nuovi contenuti aggiunti. Questa serie inizierà la prossima settimana concentrandosi sull’espansione della mappa della campagna e su come i team di sviluppo mirino a riportare alla luce questo mondo a lungo perduto. Oltre a questo aggiornamento, l’esperienza della campagna originale di Total War: PHARAOH sarà ancora giocabile.