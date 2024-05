Red Dead Saga, vent’anni di epopea western

Red Dead Saga, una serie indimenticabile con un setting affascinante che ci riporta al vecchio west. Si, la vita è dura laggiù alla frontiera, ma sono già passati ben vent’anni per questa romantica ed eroica epopea western targata Rockstar, che non si è fatta nemmeno mancare una divertente parentesi a tema zombie! Una saga che in venti onorati anni di carriera è stata in verità parca di uscite, facendosi vedere poche volte, con tre episodi principali, lo spin-off appena nominato e poco altro, nel pieno stile della casa statunitense (seppur di origini britanniche), del resto anche Grand Theft Auto, dopo un inizio di verve produttiva, ormai esce ogni dieci anni! Ripercorriamo le tappe fondamentali del franchise western.

Red Dead Revolver (2004, Xbox, PlayStation 2)

La Red Dead Saga inizia nell’ormai lontano 2004, con il primo indimenticabile Red Dead Revolver, vero e proprio omaggio videoludico al genere che ha reso celebre il Selvaggio West, epopea storica di metà anni cinquanta dell’ottocento dei pionieristici Stati Uniti, ed in particolare al sottogenere degli Spaghetti Western di Lucio Fulci o Sergio Leone, adorato da registi come Quentin Tarantino. La colonna sonora, peraltro, contiene tantissimi brani originali della filmografia di genere, con pezzi di musicisti storici come Ennio Morricone e Nino Rota. Il titolo, originariamente ideato da Capcom, che poi però lo ha abbandonato. viene sviluppato dalla filiale Rockstar San Diego, ed esce esattamente il 3 Maggio 2004 nel doppio formato Xbox e PlayStation 2, giungendo pure, alcuni anni dopo, sulle successive PlayStation 3, solo in formato digitale, e PS4. Il gioco racconta le storie di diversi uomini del west, nel periodo 1876-1885, in cui operavano i cacciatori di taglie. Un mondo complesso e difficile da vivere, narrato egregiamente e con un eccezionale comparto audiovisivo.

Red Dead Redemption (2010, Xbox 360, PlayStation 3)

L’enorme successo di critica e pubblico riscontrato spiana la strada per un brillante seguito, intitolato stavolta Red Dead Redemption, sviluppato dal medesimo team e rilasciato nel 2010 sempre in due formati, Xbox 360 e PlayStation 3. La formula ludica resta invariata, ma si compie un balzo temporale, e da metà ottocento si arriva al 1911, con le precise coordinate spaziali del confine tra Texas e Messico, pur con mappe ambientate in tre stati di fantasia, ed un protagonista carismatico, John Marston. Se siete andati matti per la folle serie Fear The Walking Dead, di Robert Kirkman, che mescola proprio atmosfere western all’invasione zombie, che potete trovare qui, l’episodio stand alone a tema horror RDR: Undead Nightmare, datata sempre 2010, è decisamente quella che fa per voi! Ci sono però ben altre sei espansioni più tradizionali. Nel 2023 l’eccezionale Red Dead Redemption giunge anche sui sistemi attuali, PS4 e Switch, anche in una ambita versione fisica, come diciamo in questa pagina.

Red Dead Redemption II (2018, Xbox One, PlayStation 4, PC, Stadia)

Nel 2018 è il turno di un terzo eccezionale titolo, che conta ancora su una sceneggiatura del leggendario Dan Houser (Ex DMA Design, e fondatore di Rockstar Games), ovvero Red Dead Redemption II, che si colloca come prequel del secondo episodio della Red Dead Saga. Il titolo viene sviluppato sempre da Rockstar San Diego e rilasciato per i nuovi sistemi Xbox One e PlayStation 4, oltre che per la prima volta su Personal Computer basati su Microsoft Windows, ed anche sulla sfortunata Google Stadia. Le splendide location ricordano i dintorni del Rio Grande, fiume iconico del genere western, con una enorme mappa divisa in ben cinque stati di fantasia. L’anno di grazia, stavolta, è il 1899, e vengono narrate le peripezie del bandito Van der Linde e dei suoi masnadieri. Nel 2020 viene rilasciato in versione stand alone anche Red Dead Online, prima concepito come espansione multiplayer del terzo episodio, portando il mondo di Read Dead anche nell’universo MMO. Tre episodi indimenticabili, decisamente, che vi consigliamo di riscoprire se non avete mai messo piede nella rovente terra frontiera, tra deserti, coyote, cactus e pistole. Red Dead Saga, vent’anni indimenticabili nell’epopea dei selvaggi pionieri western targata Rockstar, che dal 2004 ad oggi ci ha fatto sognare.