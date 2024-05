Star Wars The Old Republic: il resoconto dello streaming sull’update 7.5

In uno speciale streaming online, il team di sviluppo di Star Wars The Old Republic ha mostrato molte delle entusiasmanti novità in arrivo con l’aggiornamento 7.5, fra cui il prossimo capitolo della storia principale, una nuova fattoria per coltivare i raccolti, la prima di molte avventure per giocatore singolo e molto altro. Durante la diretta è stato annunciato che l’aggiornamento 7.5 verrà distribuito a breve, e che la data precisa verrà comunicata molto presto.

Nuovo capitolo della storia principale – “Desperate Defiance”: Dopo gli eventi di “Chains in the Dark”, i giocatori arruoleranno Sa’har come nuova compagna e prenderanno parte a una rischiosa missione per recuperare l’Olocron e ottenere qualche nuova informazione sui piani di Heta. I giocatori torneranno anche a Hutta nel bel mezzo di una ribellione di lavoratori nel distretto di Minboosa, dove dovranno affrontare il proprietario Yusinduu l’Hutt, “un uomo d’affari indubbiamente onesto”.

Articoli Consigliati La tua chiave per il gaming conveniente: Xbox PC Game Pass per console e PC! Diablo IV: tutte le novità previste con la Stagione 4: Bottino Rinnovato

La fattoria di Dantooine e il Festival dell’abbondanza di primavera: i giocatori di Star Wars: The Old Republic avranno la possibilità di prendersi una pausa dai combattimenti e diventare i custodi di una fattoria su Dantooine. Una breve storia presenterà la fattoria e in seguito i giocatori otterranno un appezzamento di terreno di cui prendersi cura, grazie a un accordo che sembra troppo bello per essere vero… Il Festival dell’abbondanza di primavera permetterà di partecipare a molte attività come la raccolta dei semi, la danza, la preparazione di torte, la cura degli animali e una caccia alle uova galattica.

La prima di molte avventure per giocatore singolo: al gioco verranno aggiunte nuove sfide impegnative per giocatore singolo e la prima di queste sarà il Prototipo del basilisco. Questa avventura si collega direttamente alla storia di Lane Vizla e si basa sull’addestramento del prototipo di basilisco B3-S1, noto anche come Bessie. Questo prototipo può diventare un compagno del giocatore e può essere usato solo in determinati momenti. I giocatori dovranno addestrare B3-S1 per fargli raggiungere il pieno potenziale di combattimento e sviluppare le sue capacità, così da farlo diventare un compagno permanente.

Nuovo calendario di apertura delle stagioni PVP: a partire dall’aggiornamento 7.5, le stagioni PvP inizieranno il giorno dell’uscita di un aggiornamento. La stagione 6 inizierà con l’aggiornamento 7.5.

Aggiornamenti al Cartel Market: la spada laser mentore raffinata, la doppia spada laser, il set Corazza e la cavalcatura dotata di jetpack “Catena nascosta” a tema Alta Repubblica saranno disponibili con l’aggiornamento 7.5. I giocatori potranno ottenere più personalizzazioni per i personaggi, tra cui la barba di Baylan ispirata ad Ahsoka e i nuovi pacchetti di tinte migliorati.

Il server di test pubblico aprirà questa settimana: nei prossimi giorni, non appena il server di test verrà messo online, sarà possibile testare gran parte dei nuovi contenuti presentati nella diretta (senza le missioni narrative).